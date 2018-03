Ecuador es el único país latinoamericano en la Feria Internacional del Libro de Minsk

"En el stand del Ecuador se presentan más de 50 obras de escritores ecuatorianos y litografías de paisajes andinos de la colección del Banco Central del Ecuador, obtenidos gracias a la gestión de la cancillería ecuatoriana y el Ministerio de Cultura", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo, se indica que ministro de Información bielorruso, Aleksandr Karliukévich, resaltó la importancia de la participación del Ecuador "por tercera ocasión" y "este año como único país latinoamericano".

A través de libros, fotografías y videos promocionales de la serie All you need is Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador) —una campaña que tiene como eje promocionar las virtudes del país- el público bielorruso y otros visitantes internacionales han podido conocer "el potencial literario, cultural, turístico y comercial" de la nación andina.

El Gobierno ecuatoriano espera que la presencia en la feria permita al Ecuador "visibilizar y posicionar su marca país en el imaginario de la comunidad bielorrusa".

La XXV feria internacional del libro contó con la participación de 32 países y 360 exponentes y espera recibir hasta el próximo 4 de marzo a 500 mil visitantes.

El tema de este año es "Bielorrusia, plataforma cultural de Europa" y el participante de honor escogido fue Serbia.