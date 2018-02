¿Los colombianos podrán recuperar el Tesoro Quimbaya?

En 1892 el presidente Carlos Holguín regaló a la reina española de ese entonces, María Cristina, una colección arqueológica de oro compuesta por poporos, cuentas de collar, narigueras, colgantes, objetos de sonido, orejeras y vasijas.

© REUTERS/ Colombian Ministry of Culture Colombia estudia acudir a arbitramento internacional por caso del galeón San José

Desde entonces ningún gobierno colombiano pidió oficialmente la devolución del tesoro, pero el 17 de octubre de 2017 la Corte Constitucional de Colombia (CCC) exhortó al Poder Ejecutivo a recuperarlo. Enseguida después de darse a conocer la sentencia, el ministro de Cultura de España, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que una vez recibida la petición, su país la "estudiará con gran atención"

"Si el presidente [Juan Manuel Santos] actuará o no, no se sabe. Si lo hace estaría cumpliendo con el fallo de la CCC, si no habrá que esperar los resultados de las elecciones nacionales [previstos para mayo-junio] y ver qué hará el próximo presidente", dijo a Sputnik Antonio José Rengifo, uno de los tutelantes de los derechos colectivos de Colombia para la repatriación de la colección Quimbaya.

Aunque aún no hay una respuesta oficial del presidente, la canciller del Gobierno, María Ángela Holguín, aclaró que no hay ninguna instancia internacional a la que el Gobierno pueda llevar el caso y que, con todas las de ganar, obligue a España a entregar el tesoro.

Algunos puntos de discordia

"Es complicado: el fallo es paradójica, contradictoria", aseguró Rengifo. El experto explicó que a pesar de que la CCC menciona "varias veces" que España obtuvo el tesoro de forma "ilegal", en la parte resolutiva de la sentencia no lo declaró así, sino que muy por el contrario, la CCC derogó la declaración de ilegalidad que había hecho el juez que había tratado antes el caso.

En ese contexto, Rengifo entiende que el anuncio de Holguín implica "un juego retórico diplomático que pierde solidez y concreción en la medida que la sentencia no dice expresamente que el regalo fue ilegal, y por ende no hay ninguna presión". "En otras palabras ‘se hará lo que decida España', eso dijo la canciller", agregó.

Además de considerar un "error" que la CCC no estipule como "ilegal" la forma de obtención del tesoro, Rengifo opinó que también es "un problema grave" que los magistrados sólo le otorgaran la facultad de pedir la restitución de la colección al Ejecutivo y no a otros ciudadanos.

"Excluyeron a los que empezamos la acción judicial y hace años hemos venido trabajando en esto, también a los representantes de las comunidades indígenas. La realidad es que todos los sistemas de derechos humanos dan el rol facultativo a los ciudadanos", aseguró.