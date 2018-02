Natalia Oreiro presta su voz al paro de mujeres del 8 de marzo (vídeo)

La melodía de 'Cómo marea', uno de los hits de Gilda, es simple y fácil de recordar. Oreiro cambió los versos originales —que narran un enamoramiento instantáneo en un baile— para adecuarlos a las movilizaciones que se llevarán a cabo en todo el mundo con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Diversos colectivos sociales exhortan a todas las mujeres a parar en reclamo por la violencia de género, la paridad, los derechos sexuales y reproductivos, entre otras reivindicaciones. La marea a la que canta Oreiro "empodera" y "libera" a quienes la integran.

"Marchando te conocí, parando dije que sí / Desde el 8M, loquita quedé por ti. / Fue tanto, tanto el clamor, que mareadita quedé / Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché / ¡Cómo libera la marea feminista! / ¡Cómo libera la marea antimachista! / ¡Cómo libera la marea del deseo! / ¡Cómo libera la marea 'Ni Una Menos'!", indica la letra de la canción.

No es la primera vez que Natalia Oreiro interpreta música de la cantante argentina. En 2016, protagonizó el film biográfico 'Gilda — No me arrepiento de este amor'. La cinta, centrada en la vida de Miriam Alejandra Bianchi (el nombre real de la artista fallecida en un accidente de tránsito en 1996), tiene como protagonista a la actriz uruguaya.

Gilda, conocida popularmente como la 'santa bailantera', tiene en Gualeguaychú —el sitio donde murió— un santuario, donde sus fieles y admiradores de toda Argentina y más allá de fronteras dejan ofrendas y pedidos, pues se le adjudican milagros.

Natalia Marisa Oreiro (1977) tiene más vínculos con la cumbia, el ritmo popularizado por Gilda. En 'Muñeca Brava' (1998), encarnaba a Milagros Espósito, conocida como 'la Cholito'. Detrás de una coraza y de una conflictiva relación con Ivo (el galán de la historia), Milagros escondía un lado sensible, y en sus ratos libres de su trabajo como empleada doméstica en la mansión de los Di Carlo se divertía con sus amigos en la 'bailanta'.

Una de las artistas predilectas en el repertorio este local bailable era precisamente Gilda. Pero otras estrellas del género desfilaron por el set de la telenovela argentina que la catapultó a la fama y en la que hizo su debut como cantante en la banda sonora original. La tira tuvo un éxito inconmensurable en toda América Latina, Europa del este, Rusia e Israel.

La actriz y cantante goza de una enorme popularidad en Rusia.

