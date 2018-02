Uma Thurman se podría haber quedado sin cabeza (vídeo)

El director de la película Quentin Tarantino persuadió a Thurman de ponerse al volante del auto durante el rodaje de un episodio en que su protagonista tenía que conducir el coche por una carretera silvestre. Tarantino le aseguró a Thurman que el terreno era plano, el automóvil estaba bien y la actriz no tenía nada de qué preocuparse.

Sin embargo, en un cierto momento se decidió cambiar de sitio el punto de partida y el recorrido. Es decir, que Thurman tenía que recorrer el mismo tramo pero en dirección contraria.

Como resultado, según Tarantino, en el camino apareció un recodo inesperado en el que la actriz perdió el control sobre el auto y embistió fuertemente contra una palmera.

"Me clavé la rueda en la barriga, las piernas se me quedaron atrapadas, sentí un dolor horrible y pensé: "Dios mío, nunca más podré volver a caminar", dijo Thurman en una entrevista para el diario The New York Times.

Durante 15 años Thurman trató de conseguir de la empresa de producción de la película, Miramax, y de su director, Harvey Weinstein, la grabación de este accidente aunque siempre se lo negaban. Hace poco Thurman pidió ayuda a Tarantino, que pudo encontrar la cinta, y se la entregó a la actriz. Por primera vez esta grabación se publicó en el diario estadounidense.

En la grabación que también ha sido publicada en YouTube se puede apreciar como en el momento del accidente la actriz sufre un latigazo a causa de que el auto no contaba con reposacabezas y no tenía cinturones de seguridad.

"La situación tal y como fue descrita parece un truco y podría tratarse de una violación de la seguridad. En general, los trucos guiados por el coordinador están reservados a los dobles", dijo un representante del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión.

Por su parte, el doble y director de trucos con experiencia de muchos años, Andy Armstrong, destacó que todo podría haber acabado peor. "Podría haber muerto decapitada", dijo Armstrong citado por Hollywood Reporter.

Le puede interesar: Necesitas haber visto 100 pelis para disfrutar de este vídeo