Guido Piotrkowski, el fotógrafo argentino que persigue carnavales

"Cada carnaval tiene su impronta y sirve para rescatar cuestiones del patrimonio del país, más allá de la fiesta, el alcohol y el desenfreno, el carnaval es eso: la liberación, invertir los roles, que las clases sociales se mezclen, por eso me interesa el carnaval callejero, porque ahí son todos iguales", explicó el fotógrafo.

Piotrkowski comenzó a viajar por el mundo a los 18 años; esto lo llevó a querer contarlo en palabras y en imágenes, y así, desde hace más de una década, publica crónicas de viaje y fotografías en diversos medios de Argentina y el exterior y destaca que lo importante de los carnavales es preservar el "patrimonio cultural de los países".

© Foto: Guido Piotrkowski Carnaval

A finales de 2003, decidió irse a vivir al país del carnaval, Brasil, a donde partió con 10 rollos fotográficos y se quedó cinco años.

Su primer destino fue Río de Janeiro (sureste) y llegó justo un mes antes de que comenzaran las celebraciones de carnaval, por lo que la mitad de esos rollos los utilizó para retratar la fiesta popular más grande del país.

"Estaba viviendo en un hotel espantoso de mala muerte en la peor rúa (calle) de Lapa, el barrio más bohemio de Río, donde terminaban todos borrachos y fisurados a última hora de la noche y a la mañana te levantabas y había un olor asqueroso, esta es la parte más divertida y a la vez más baja de Río", contó el fotoperiodista.

En aquel momento, si bien había publicado algunas fotos en revistas de viajes, se dedicaba a fotografiar a turistas que realizaban paseos en barco.

© Foto: Guido Piotrkowski Carnaval

"Decidí salir a cubrir el carnaval de rúa, que es lo que más me interesa de los carnavales, la esencia, la calle, en río hay muchos "blocos" (grupos de gente organizada que desfila por los barrios) callejeros que son parte de la identidad carioca del carnaval", cuenta Piotrkowski.

Estas celebraciones se diferencian de lo que sucede en el sambódromo, la instalación donde se realizan los desfiles de las escuelas de samba que basados en un tema crean sus trajes y decoran los carros alegóricos.

"El sambódromo es mucho más marquetinero y para la televisión, más allá de que el trabajo que realizan las escolas de samba del sambódromo es increíble con músicos y bailarines geniales, el carnaval de rúa es algo más amateur, una cuestión de amigos, vecinos, intelectuales músicos, grupos que se arman más espontáneamente y luego salen todos los años por la ciudad", relató el crónista.

© Foto: Guido Piotrkowski Carnaval

A Río le siguió en 2005 el carnaval de Olinda, en el estado de Pernambuco (noreste brasileño), en una ciudad antigua y bohemia en donde el carnaval es enteramente callejero y espontáneo debido a que no hay programación y cada bloco elige el lugar donde desea realizar su celebración.

En las calles de Olinda en la danza y la música se mezclan tradiciones de la cultura portuguesa y africana.

En 2007 llegó a Montevideo para fotografiar el desfile de llamadas, una fiesta popular de candombe (ritmo de origen africano) que se realiza todos los febreros en Uruguay y que empieza este jueves en la capital uruguaya.

© Foto: Guido Piotrkowski Desfile de Llamadas en Montevideo

Piotrkowski cuenta que las veces que fue a cubrir el carnaval uruguayo nunca pudo entrar al Teatro de Verano a sacar fotos, debido a que en este país el único fotógrafo que tiene permitido es el designado por el fotógrafo de la asociación de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU), quien tiene los derechos de imagen de lo que suceda en ese escenario y el derecho exclusivo de venta de estas imágenes.

"Ahí hay un tema complicado, solo una persona que tiene el monopolio de las fotos del Teatro de Verano, la verdad que es rarísimo, porque que un evento tan hermoso como ese no esté abierto a la prensa es muy bizarro, muy raro y no entiendo cómo eso sigue sobreviviendo en un lugar donde el carnaval es tan importante y tan groso como en Montevideo", opinó el fotógrafo.

El norte

En 2009 Piotrkowski llegó a Tilcara y La Quebrada de Humahuaca (norte argentino), uno de los "carnavales más hermosos, auténticos y autóctonos de Argentina" que inicia con el "desentierro del Diablo" que es representado con un muñeco enterrado con el cierre de cada carnaval, al que llaman "Domingo de Tentación".

© Foto: Guido Piotrkowski Carnaval

En esta zona si bien la celebración involucra ritos andinos también los mezcla con tradiciones traídas por los españoles en la época de la conquista con los cultos de los distintos pueblos originarios de la región.

"En Tilcara hay comparsas barriales que tocan música norteña y van casa por casa donde se sirven tanques enormes de chicha y agua ardiente que hasta que no se termina no pueden salir, estás obligado a tomar sino no podés estar ahí y las comparsas van parando y tocando", relató el cronista.

Salvador

En 2010 llegó a Salvador, donde se realiza el carnaval callejero "mais grande do mondo" (más grande del mundo) y fue alucinante, ahí también sucede todo en las calles pero está más organizado que en Olinda, si bien no hay un sambódromo, podés alquilar un palco o seguir a los tríos eléctricos (camiones con músicos)", explicó.

Luego en 2011 visitó el carnaval de Oruro en Bolivia, en donde por una calle muy larga desfilan las comparsas y las agrupaciones carnavaleras andinas, para llegar luego a Panamá, un carnaval de influencia gringa que no le despertó mucho interés.

© Foto: Guido Piotrkowski Carnaval

Además, viajó a Barranquilla, donde la celebración es una mixtura entre tradiciones españolas e indígenas, se rescatan diversas manifestaciones culturales que si no fuera por el carnaval no hubieran sobrevivido, "danzas como el garabato, africanas como el mapalé" y junto a Montevideo tiene uno de los pocos museos del carnaval del mundo.

El 6 de febrero llegó a Río de Janeiro para retratar el carnaval en el sambódromo y además está intentando acreditarse para el baile mágico del Copacabana Pallace, que "es el hotel más top de Río, donde se quedan los Rolling Stones y Madonna, un hotel emblemático y carísimo, donde se realiza un baile mágico súper exclusivo para los ricos y famosos".

Piotrkowski es autor del libro "Carnavaleando" publicado en 2015 donde recopila su trabajo sobre los carnavales latinoamericanos.