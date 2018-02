Los cinco carnavales más exóticos del mundo

1. Suiza festeja a lo grande

Cuando el reloj da las cuatro de la mañana, tamborileros y flautistas disfrazados de charivari (vestimenta tradicional) copan las calles del antiguo casco de Basilea, al norte de Suiza. Esa noche apagan las luces y se ponen lamparillas en la cabeza. Caminan y bailan mientras tocan música. Los Cliquen (grupos carnavaleros) llevan linternas y altas estructuras de más de tres metros hechas de madera y lienzo, con una parte iluminada representando un suceso del año anterior. Se trata de la fiesta popular más grande de Suiza,

2. Carnaval en el sureste de Estados Unidos

© AFP 2018/ Cheryl Gerber

The Muses parade rolls in New Orleans on February 23, 2017. The parade reportedly has become one of Mardi Gras' favorites.