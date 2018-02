El Che Guevara nació por segunda vez en Cuba

La promulgación del Che como ciudadano cubano fue una de las primeras medidas del Gobierno revolucionario tras el triunfo del primero de enero. Poco más de un mes después, Cuba adoptaba a Ernesto Guevara de la Serna como oriundo.

La Ley Fundamental especifica en su acápite 12 que "son cubanos por nacimiento […] los extranjeros que hubiesen servido a la lucha contra la tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958 en las filas del Ejército Rebelde durante dos años o más, y hubiesen ostentado el grado de comandante durante un año por lo menos", publicó el diario Granma

Este hecho no es insólito en la historia de Cuba. El dominicano Máximo Gómez, el generalísimo que dirigió el Ejército mambí en las luchas por la independencia en la época de la colonia española, también ostentó tal distinción, contó a Sputnik Froilán González, historiador cubano y autor de casi una veintena de libros.

"Sin embargo el caso del Comandante Ernesto Che Guevara salió de una propuesta de Fidel Castro también justa, merecida y honrosa para Cuba", aseguró González.

El Che se integró a la lucha cubana desde México, y aunque hubo otros extranjeros en la expedición del Granma, Guevara sobrevivió al desembarco y de inmediato se integró a la lucha armada. Además, fue el primer Comandante del Ejército Rebelde nombrado por Fidel.

"El Che tomó la bandera de Martí, la de Fidel y la de Antonio Maceo y con su gran capacidad sintetizó todo lo que representaban estos ideales en su accionar. De manera que él tiene muy merecido ese reconocimiento como hijo por nacimiento de Cuba, aunque nunca renegó de su condición como argentino", aclaró González.

El historiador publicó en 1997 junto a su esposa Adys Cupull el libro "Ciudadano del mundo", un texto que explica la trascendencias del pensamiento y la figura de Guevara más allá de las fronteras latinoamericanas.

"El 'Guerrillero Heroico' fue un hombre desprendido completamente, sensible, inteligente, capaz. Todas esas características fueron sintetizando a un hombre de lucha y es por ellos que el pueblo cubano siente un verdadero orgullo de esa decisión de reconocerlo como suyo", comentó el investigador.

La relación del Che con los cubanos influyó también en el caracter y la formación patriótica del argentino, contó el entrevistado. Hasta el punto que en la Isla fue bautizado como Che, un nombre con el que sería reconocido internacionalmente junto a una imagen icónica.

"El 'Che' se lo pusieron los cubanos, por esa muletilla de los argentinos a la hora de llamar la atención de la otra persona. Por tanto, él es un producto del pueblo cubano y de su historia, pues aunque tuvo influencia de toda América Latina, fue su encuentro con Fidel y con otros moncadistas lo que moldeó su condición de cubano", aseguró el entrevistado.

Sobre el destino final de sus restos en Cuba dentro de un mausoleo que honra su presencia, González comentó que es allí donde corresponden. "No solo porque sus restos descansen en esta tierra sino para que estimulen la lucha y la resistencia de un país agredido y bloqueado por su poderoso vecino, con una base militar ilegal donde a diario se violan los derechos humanos", afirmó.

En 1983, González viajó a Bolivia para averiguar sobre el destino de los restos del Che, como parte de las búsquedas organizadas que realizaron científicos cubanos y argentinos. "Entonces lo sentíamos como un deber de cubano y como una manera de responder al deseo de Fidel de que sus restos y los de sus compañeros fueran enterrados en Cuba", expresó.

En su carta de despedida, en octubre de 1965, el Che confesaba a Fidel: "Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que ya es mío" escribió entonces.

"Gracias a su ejemplo Cuba está llena de hombres nuevos y mujeres nuevas. Todo aquel que ame a esta Isla, o que defienda valores como la dignidad y la justicia, o simplemente que luche por la independencia y contra el sometimiento de Estados Unidos es un seguidor de su ejemplo" concluyó González.