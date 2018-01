Esta canción sobre Putin se lleva un premio Grammy (vídeo)

La figura del presidente Vladímir Putin parece estar ganando cada vez más espacio no solo en los estelares de noticias de EEUU, sino también en la cultura popular del país. Y es que una sarcástica canción dedicada al mandatario ruso se ha llevado un premio Grammy en la categoría de mejor arreglo instrumental.

La composición 'Putin' es una ironía sobre las tendencias que rodean a la figura del mandatario ruso en EEUU. De una manera sarcástica, la letra de la canción hace referencia a su estado físico, sus 'cualidades supernaturales', audacia, patriotismo, modestia y sentido del humor.

Él puede manejar un tractor gigante

A través de la llanura transiberiana.

Él puede alimentar un reactor nuclear

Con el hemisferio izquierdo de su celebro.

Y cuando él se quita la camisa

Vuelve locas a las mujeres.

Cuando él se quita la camisa

Me hace querer ser mujer.

Para el compositor y cantante Randy Newman este es el séptimo Grammy de su carrera. Dos de sus temas ya se han llevado premios Oscar como mejor canción original. Es, además, autor de canciones clásicas de la cultura popular estadounidense, como 'I Love L.A.' o 'You've Got a Friend in Me' ('Yo Soy Tu Amigo Fiel') de la película animada 'Toy Story'.