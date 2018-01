Elton John anuncia que realizará su última gira internacional

"Estoy de gira desde los 17 años, y decidí que llegó la hora de agradecer a los fanáticos en todo el mundo y despedirme, no digo que no voy a crear pero no haré más giras", dijo el cantante en una rueda de prensa transmitida en su página oficial.

© REUTERS/ Neil Hall Elton John expone en Londres su colección de fotografías

El artista no confirmó las noticias sobre padecimientos físicos que lo afectaron, publicadas por algunos medios, y aseguró que se dedicaría a sus hijos.

John, que tiene actualmente 70 años, asegura que todavía goza de buena salud, pero promete dejar de viajar por el mundo después de una gira de tres años que ya tiene prevista a partir de septiembre.

Sir Elton John, quien han vendido durante su carrera de 50 años más de 250 millones de discos, se encuentra en la posición 49 en la lista de los 100 mejores artistas de la historia según la revista Rolling Stone.