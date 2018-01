Bollywood sueña con hacer una película sobre Putin

"Una buena historia funciona en cualquier idioma, estoy seguro, y me gustaría tener la oportunidad de hacer algo por el estilo", dijo Johar a la pregunta de si quisiera emular al cineasta estadounidense Oliver Stone, autor del documental 'Entrevista con Putin'.

Al realizador indio le gustaría rodar una película en Rusia, en cooperación con sus colegas rusos.

"Sí que me encantaría hacerlo, alguna coproducción entre la India y Rusia", confesó el cineasta.

Naido en 1972, Karan Johar debutó como director con la comedia romántica 'Kuch Kuch Hota Hai' ('Algo sucede en mi corazón') que cosechó varios premios Filfare en el año 1999. En 2011 ganó el Premio a la Mejor Dirección concedido por la Academia Internacional de Cine de la India, por 'My name is Khan' ('Mi nombre es Khan').

