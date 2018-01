Eisenstein, el director soviético que marcó un antes y un después en la historia del cine

"El arte es genuino cuando la gente habla a través de un artista".

— Serguéi Eisenstein

Serguéi Mijáilovich Eisenstein, nacido hace exactamente 120 años en la ciudad de Riga (Letonia) —parte del Imperio ruso en aquel momento y de la URSS después—, fue un director de cine soviético que desempeñó un papel fundamental en la elaboración del lenguaje visual del género cinematográfico en los primeros pasos de esta industria. Su importante legado sigue influyendo en los trabajos de los directores hasta el día de hoy.

Eisenstein fue autor de algunas de las obras más aclamadas y estudiadas de la historia del cine. Entre sus creaciones destacan las películas mudas 'El acorazado Potemkin' (1925) y 'Octubre' (1928), rodada para celebrar el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. Muchos expertos consideran, sin embargo, que 'Alexandr Nevsky' (1938) y la trilogía inacabada 'Iván el Terrible' (1944 y 1958) son los filmes de Eisenstein que han influido más en el cine moderno.

Eisenstein, considerado por muchos como el 'padre del montaje cinematográfico', utilizaba este género como una herramienta para retratar determinadas emociones y transmitir ciertos mensajes. El director lograba influir en la percepción de los espectadores a través de la duración y el orden de sus planos y de la manera que en qué estos se combinaban.

© Sputnik/ Una de las últimas fotos de Serguéi Eisenstein, director de cine soviético

El estilo de Eisenstein destacaba porque a menudo no utilizaba actores profesionales para sus películas y priorizaba en sus obras los temas sociales sobre los conflictos personales o individuales.

Durante su vida realizó muchos viajes. Desde su Riga natal partió a San Petersburgo, donde estudió en la Escuela de Arquitectura hasta el estallido de la Revolución de Octubre, cuando se alistó al Ejército Rojo. Visitó Europa —hablaba alemán, inglés y francés—, EEUU y de 1930 a 1932 vivió en México, donde fue encarcelado, liberado y engañado durante la producción de una película. En aquel período trabajó en su filme '¡Que viva México!', una obra que no llegó a terminar. Sin embargo las imágenes grabadas se utilizaron para la creación de películas como 'Thunder over Mexico' (1933), 'Eisenstein in Mexico', 'Death Day' (1934) y 'Time in the Sun' (1956).

© Sputnik/ Una escena de la película 'El acorazado Potemkin' de Serguéi Eisenstein

En la noche del 11 de febrero de 1948 Serguéi Eisenstein falleció de un ataque al corazón mientras trabajaba en un artículo sobre el cine en color. El mítico director fue enterrado en el cementerio moscovita de Novodévichi.

Aquí te ofrecemos enlaces a algunas de las obras más famosas de este artista:

El acorazado Potemkin

¡Que Viva Mexico!

Alexander Nevsky