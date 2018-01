Fallece la cantante del grupo irlandés The Cranberries

Su manager ha confirmado el fallecimiento.

"Los miembros de la familia se encuentran desconsolados tras escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", ha escrito.

The Cranberries está considerado uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90. Vendió más de 14,5 millones de álbumes solo en EEUU. Saltó a la fama con su primer disco 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'. A partir de 2004, O'Riordan emprendió su carrera en solitario.