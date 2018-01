Camila Cabello, la cantante cubana que causa furor en 92 países (fotos y vídeos)

© AFP 2018/ Valerie Macon Cantante Lorde cancela concierto en Israel

Camila tiene 20 años y con su primer sencillo ha logrado varios hitos. La cubana mantiene su tema 'Havana' en la zona noble de la lista Billboard y le pisa los talones a la primera posición que ocupa Ed Sheeran con el tema 'Perfect', algo que ninguna solista había conseguido en los últimos cinco años.

Cabello era una de las integrantes del popular grupo musical Fifth Harmony que abandonó para iniciar una carrera en solitario tras enfrentar las críticas de sus compañeras por simultanear una sus presentaciones como solista con las del grupo.

'Havana' encabeza la lista Pop Songs por séptima semana consecutiva, considerado el dominio más largo de una mujer solista desde 'I Knew You Were Trouble' de Taylor Swift en febrero de 2013.

El sencillo figura como principal en su álbum debut 'Camila' que incluye en su lista varios temas de la artista como 'All these years', 'In the dark' o 'Consequences', entre otras.

Cabello, de ascendencia mexicana por parte de padre, nació en la ciudad cubana de Cojímar y emigró a los siete años a Estados Unidos. Cuando se acercaba a los 15, la adolescente pidió como regalo participar en un casting para The X Factor, un programa de competencia musical de la televisión estadounidense.

De su participación en este programa salió la agrupación Fifth Harmony en la que cantaba junto a las estadounidenses Dinah Jane Hansen, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani Kordei. Sin embargo, en 2016 decidió abandonó el grupo para trabajar en su primer disco en solitario.

Ese mismo año, la revista Time la incluyó en su lista de 'Los 30 adolescentes más influyentes de 2016'. El segundo sencillo de la artista 'Never be the same' aparece también en la lista en el puesto número 71.

La compositora cubana recibió en noviembre de 2017 el premio a la mejor artista pop en los MTV Awards y previamente había recogido otro galardón, en la gala de The 40 Music Awards, por 'Havana', del que también ha publicado en su cuenta de Youtube un remix con Daddy Yankee en inglés y castellano.

Camila ha colocado las raíces cubanas en el top musical del mundo y figura como una de las promesas del pop internacional.