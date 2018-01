El teatro, una trinchera para combatir la impunidad de la Operación Cóndor (fotos)

Paloma, la protagonista de 'El Vuelo de Laura', nunca pensó que quien creía que eran sus padres, en realidad no lo fueran. Tampoco sabía que la mujer que la dio a luz era uruguaya y quería ponerle Tamara, ni que fue torturada, asesinada y desaparecida en Argentina en el marco de la cruel dictadura que rigió ese país entre 1976 y 1983.

A poco de enterarse de esta terrible historia, Paloma, o Tamara, debe acudir al banquillo de una corte en Roma para prestar testimonio en el juicio a los responsables del Plan Cóndor por delitos cometidos a personas de origen italiano en varios países del Cono Sur. A partir de esta circunstancia, se desarrolla la pieza teatral, que su directora, Liliana García Sosa, define como "una denuncia desde el amor".

"Me inspiré yendo en 2015 y 2016 a las audiencias que se realizaban en el aula búnker de la cárcel de alta seguridad de Rebibbia, en Roma, contra los militares que torturaron, o encarcelaron, o asesinaron e hicieron desaparecer a personas de descendencia italiana en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Brasil", comentó García Sosa en diálogo con Sputnik.

La obra se inserta en una idea que la artista viene trabajando desde el 2011, la "Contraoperación Cóndor de la Cultura", que consiste en utilizar como arma el arte para combatir la "impunidad" que a su criterio reina en muchos países de la región para los responsables de la coordinación represiva internacional.

"Así como se unieron ellos a través de sus servicios secretos para realizar esta siniestra matanza masiva, este plan de exterminio, nos podemos organizar nosotros a través del arte, uniéndonos a través de un hilo de amor y creatividad para poder denunciar los horribles crímenes y vejámenes de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras", explicó.

Con su presencia en las audiencias del juicio —que en primera instancia condenó a prisión perpetua a ocho imputados y absolvió a 19 en enero de 2017— y esta motivación, García Sosa impulsó la 'traducción' teatral del juicio, con la colaboración de la dramaturga chilena Daniella Lillo Traverso.

La historia de Paloma/Tamara se hace eco de los casos "de los chicos que hoy son hombres y mujeres" y se enteran de su apropiación y sus identidades a cuatro décadas de ocurridos los hechos. La memoria "a través del amor" se mezcla con una veta de "thriller a través del juicio". Se proponen "dos planos: entre tiempo y espacio, y la realidad y lo onírico".

Pero lo principal es la relación de amor entre madre e hija: "una madre desaparecida que no descansa y sigue viviendo después de la muerte, hasta que su hija no conoce toda la verdadera historia y no asume su verdadera identidad".

La impunidad, a criterio de la artista, "se ha perpetuado" en los países de la región, "con el honroso y excepcional caso de Argentina, que ha hecho más esfuerzos y ha hecho más justicia".

"[En la obra] nadie habla de odio, sino de justicia y darle paz a los familiares y a estas almas que yo creo que están flotando en el éter, pidiendo que no los olvidemos, que los escuchemos y que hagamos justicia por lo que les sucedió", aseveró la artista.

Paloma/Tamara, cuyo padre biológico chileno también fue desaparecido, se presenta como una mujer "muy correcta, estricta y apegada a ciertas normas" por la manera en la que fue criada, pero muy sensible a su verdadera historia, que la deja "confundida, conmocionada y conmovida". Más aún a medida que se va desarrollando el juicio.

"Ella vivía en un mundo de fantasía sin saber todas estas atrocidades. Después el personaje va creciendo hasta que empieza a correr por sus venas la sangre de sus padres biológicos", adelantó García Sosa.

La obra se presentó a sala llena en Chile del 9 al 11 de enero en Santiago, en el Festival Internacional de Teatro 'Santiago a Mil'. El 13 de enero, en el principal escenario del mítico teatro 'El Galpón' de Montevideo —una institución clausurada por la dictadura uruguaya (1973-1983)—. Pero fue estrenada en septiembre de 2017 en el teatro Marcelo de Roma, un monumento histórico que data del año 13 a.C.

​'El Vuelo de Laura' fue elegida para cerrar el festival veraniego 'Estate Romana', que presenta piezas teatrales en distintos lugares de la ciudad eterna, que concentra la mayor densidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Luego, se hicieron funciones especiales en otros lugares de Italia, hasta el desembarco de la obra en Santiago de Chile. García Sosa no descartó que se hagan nuevas giras en un futuro.

"No podemos cambiar la historia ni el curso de los pueblos en el teatro. Pero por lo menos sí podemos, desde la trinchera que le toca a cada uno llegar al alma de las personas y los pueblos y ayudar a sanarlas, como en este caso que han estado heridas por los terribles vejámenes que han ocurrido en las dictaduras cívico militares que nos han asolado", concluyó la artista.