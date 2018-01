El muro entre EEUU y México: obra de arte que muestra los sueños de los mexicanos (fotos)

En entrevista con Notimex, Chiu, artista plástico y muralista, comentó que es un gran orgullo para él que el muro, que guarda historias y vivencias de migrantes que a través de los años han tenido para cruzar a Estados Unidos, ahora pueda ser visto con gusto y unir a las personas por medio del arte.

"Cuando era niño me gustaba pintar como a todo niño, fue muy bonito a los 7 años hacer dibujos de mi familia, a los 12 años, en la secundaria, gané el concurso infantil El Niño y la Mar en Jalisco, lo cual me motivó hacer cosas más preparadas, editadas y dibujar más", expresó.

Comentó que el arte, desde niño lo trae en la sangre, que lo considera como un don que Dios le regaló y que le ha permitido compartirlo con niños de diferentes países y sobretodo de los que se acercan al muro fronterizo para pintarlo a su lado.

Una parte pintada del muro fronterizo Estados Unidos-México © Foto: Notimex

Una parte pintada del muro fronterizo Estados Unidos-México

"El Día de los Reyes Magos, en lugar de juguetes, solicitaba crayolas, colores, pinturas y libretas para dibujar, porque mi familia no era solvente, me regalaban colores de madera y con eso me divertía", indicó.

Mencionó que cuando estaba en la escuela llenaba las libretas de dibujos, que era texto y dibujo, "siempre quería colores y crayolas, me encantaba dibujar, me divertía llenar mis cuadernos de colores, me gustaba la guitarra, siempre mezclé mis dibujos con la música".

"En mi infancia cuando inicié a dibujar siluetas de instrumentos, imaginé pintar muchas cosas grandes, pero no tan grandes como pintar el muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos en Tijuana", comentó Chiu.

"Me imaginaba pintando algo muy grande sin saber que iba a tener ese don, ni que iba a estar en esta frontera, en Tijuana, y pintar el muro fronterizo, fue estar en el lugar y momento indicado para poder hacerlo", manifestó.

Indicó que en el muro fronterizo le falta todavía plasmar historias que viven diario los migrantes en Tijuana, que cada fin de semana regresa a pintar el muro con gente que se suma, que es divertido como la gente lo llama para acompañarlo a pintar y dejar su mensaje de amor y esperanza a través del arte.

"A través de las pinturas que plasman los niños, jóvenes y adultos fomentan el arte en esta frontera y apoyan este proyecto que es parte de todos los mexicanos y extranjeros que nos han acompañado en el transcurso de este año", mencionó.

Dijo que los niños se sienten libres a través de la pintura, que en el muro fronterizo plasman sus sueños y anhelos a través del color, figuras, siluetas, que la división metálica guarda la inocencia de todos los niños que manifiestan su arte en ese lugar.

"Los niños pintan y se divierten cuando sus papás los traen, no lo ven como un muro que divide a las personas y sus familias, simplemente pintan y se expresan libremente, el muro además de las historias de migración y situaciones, ahora guardan en sus paredes el arte, amor, inocencia e ilusión", indicó Enrique Chiu.

En el muro fronterizo en Playas de Tijuana, los visitantes pueden apreciar dibujos realizados por los niños y Enrique Chiu, llenos de color como las mariposas, flores, niños jugando, animales y naturaleza.

El inmenso muro fronterizo ofrece a los conductores la valla llena de arte, la cual es apreciada cuando conducen por la carretera en la vía internacional de esta ciudad, cambiando la visión de muro divisor por mural de arte.