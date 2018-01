Principales ganadores de los Globos de Oro de 2018 (fotos)

A la continuación se ofrece la lista de los principales ganadores de la ceremonia de este año organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Mejor película dramática

El premio en esta categoría fue concedida a la cinta estadounidense Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) dirigida por el director inglés Martin McDonagh y protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell.

La película cuenta la historia de una mujer de 50 años que decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo de Ebbing por la inacción a la hora de investigar la muerte de su hija.

El personaje principal está interpretado por Frances McDormand quien ganó el Globo de Oro como mejor actriz dramática.

Sam Rockwell quien también protagonizó en esa película ganó el premio como mejor actor de reparto.

© REUTERS/ Lucy Nicholson El director inglés Martin McDonagh, el actor Sam Rockwell y la actriz Frances McDormand

Mejor comedia o musical

Este año el Globo de Oro a la mejor comedia o musical lo llevó la película Lady Bird, escrita y dirigida por la directora Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, Laurie Metcalf y Lucas Hedges.

La comedia dramática revela la historia de una estudiante joven que se hace llamar Lady Bird y busca escapar de la sombra protectora de su madre y encontrar una mejor vida en la costa Este de EEUU, cerca de la cultura cosmopolita.

La HFPA también decidió que la estadounidense Saoirse Ronan, quien interpreta a Lady Bird, merece el premio de mejor actriz de comedia o musical.

© REUTERS/ Lucy Nicholson La directora Greta Gerwig y las actrices Laurie Metcalf y Saoirse Ronan

Mejor actor dramático

Gary Oldman y su interpretación del exprimer ministro británico Winston Churchill en la cinta El instante más oscuro (Darkest Hour) recibió el premio de mejor actor dramático.

Dirigida por Joe Wright, la película muestra uno de los momentos más difíciles en la carrera de Churchill: intentar negociar la paz con la Alemania Nazi y seguir luchando por los ideales de su nación.

© REUTERS/ Lucy Nicholson El actor inglés Gary Oldman

Mejor actor de comedia o musical

La victoria en esta categoría la consiguió James Franco por su interpretación en la película El Artista del Desastre (The Disaster Artist).

Producida y dirigida por el mismo Franco, con guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber, la película está basada en la novela homónima del actor Greg Sestero y recrea el rodaje de la película La habitación (The Room) del año 2003.

© REUTERS/ Lucy Nicholson El actor norteamericano James Franco junto a su hermano

Mejor director

El mexicano Guillermo del Toro se llevó este año su Globo de Oro al mejor director por su trabajo en la cinta La forma del agua (The Shape of Water).

La película de fantasía, ambientada en los tiempos de Guerra Fría, cuenta la historia de amor entre una empleada de limpieza en un laboratorio del Gobierno estadounidense y una criatura anfibia.

© REUTERS/ Lucy Nicholson El director mexicano Guillermo del Toro

Mejor actriz de reparto

En esta categoría ganó Allison Janney por su trabajo en la película Yo, Tonya (I, Tonya).

La drama biográfica está dedicada a los problemas que vivió Tonya Harding, patinadora artística estadounidense, la segunda en la historia capaz de completar en la competición un salto de triple axel.

© REUTERS/ Lucy Nicholson La actriz norteamericana Allison Janney

Mejor película animada

El premio por la mejor película de animación fue concedida a la cinta Coco del estudio Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures.

Coco cuenta la historia de un joven de 12 años, con un sueño de tocar guitarra, en cuya familia la música está prohibida a lo largo de generaciones; durante la celebración del Día de los Muertos el niño entra en el mundo de los muertos y conoce a sus antepasados.

© REUTERS/ Paul Drinkwater Lee Unkrich, el director de "Coco"

Mejor película extranjera

Aus dem Nichts, también conocida como En la penumbra, esta cinta alemán-francesa fue seleccionada como la mejor película extranjera.

Dirigida por el cineasta Fatih Akin y protagonizada por la actriz Diane Kruger, se centra en un ataque de los terroristas neonazi alemanes en el que mueren un kurdo y su hijo.

© REUTERS/ Lucy Nicholson El cineasta Fatih Akin y la actriz Diane Kruger

Mejor canción original

Como la mejor canción original fue elegida This Is Me, compuesta por Benj Pasek y Justin Paul, que suena en la película biográfica y musical El Gran Showman (The Greatest Showman).