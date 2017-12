¿Qué significa 'Aporofobia'? La palabra del año para la Fundéu

Este neologismo da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres, un sentimiento muy palpable en la sociedad actual pero que hasta este año no tenía su denominación.

El término fue acuñado por la filósofa española Adela Cortina que, a raíz de la crisis de inmigrantes y refugiados, analizó la xenofobia y concluyó que el miedo a esas personas no se produce por su condición de extranjeros sino por ser pobres.

La importancia de su creación radica, entre otros aspectos, en el impacto social que causa poder nombrar una realidad latente en el mundo entero que muchas veces se quiere ocultar.

"Conviene recordar la importancia de poner nombre a las cosas para hacerlas visibles. Si no lo tienen, esas realidades no existen o quedan difuminadas. No se pueden defender o denunciar. En esta ocasión, la filósofa valenciana ha hecho una gran aportación a la sociedad y al idioma, y Fundéu ha considerado que es merecedora de ser elegida palabra del año", explicó su director general, Joaquín Muller, según reseña la página de la fundación.

La relevancia de la invención de esta palabra significó su incorporación al Diccionario de la lengua española y la aprobación de una moción por parte del Senado español para que la aporofobia se incluída como circunstancia agravante en el Código Penal.

'Aporofobia' fue elegida entre entre 12 palabras candidatas seleccionadas por la Fundéu, entre las cuales aparecían otros términos nuevos como "‘turismofobia', que alude al rechazo al turismo masificado, ‘uberización', con la que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en plataformas colaborativas, o ‘machoexplicación', la costumbre de algunos hombres de dirigirse a las mujeres de forma condescendiente", detalla la página de la fundación.

La lista también incluía palabras que traducen o adaptan términos en otros idiomas como 'aprendibilidad' en lugar de 'learnability', 'noticias falsas' por 'fake news' y la adaptación a la ortografía española de 'bitcóin'. Además, se seleccionaron términos que a pesar de no ser nuevos asumieron otros usos o sentidos en este año como ‘odiador' y ‘soñadores' en alternativas a 'hater' y 'dreamers'.

También fueron candidatas 'trans', como acortamiento de ‘transexual' o ‘transgénero', 'destripe', como alternativa a 'spoiler', y 'superbacteria'.

'Aporofobia' es la quinta palabra seleccionada por Fundéu BBVA tras elegir 'escrache' en 2013, 'selfi' en 2014, 'refugiado' en 2015 y 'populismo' en 2016.