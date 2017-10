El festival de cine Mundo del Conocimiento se celebrará en San Petersburgo

"Para la sección competitiva del festival fueron seleccionados filmes educativos y de divulgación científica de Rusia, Francia, Alemania, Australia, España, el Reino Unido y otros países que elucidan los últimos logros de la ciencia mundial, un programa especial reflejará el Año de Ecología que se celebra en Rusia", refirieron.

La sección competitiva incluirá 23 cintas, incluidos el famoso documental sobre ciberterrorismo Zero Days del director Alex Gibney; el filme investigación A Residence Above The Clouds de la actividad del astrónomo británico Charles Piazzi Smyth.

La película Monster In The Mind del periodista de CNN Jean Carper trata de la "epidemia global del Alzheimer", el público podrá ver también cintas sobre estudios en materia de ingeniería genética (Golden Genes), la naturaleza virgen (The Wolf Mountains) y la construcción de un "sol" en la Tierra (Let There Be Light).

"El cerebro como segundo Universo", de la directora rusa Yulia Kiseliova, se exhibirá en la ceremonia inaugural del evento, cuyas actividades principales, incluidos conferencias y debates sobre la ciencia, el cine y el arte, se desarrollarán en las canchas de los estudios Lendoc.

En el interior de estos estudios se exhibirán la instalación interactiva MindTheMood, de Olga Bagáeva, que permite a uno evaluar el grado en que controla sus procesos cognitivos; figuras de musgo vivo del artista Sami Hyurskyulahti de San Petersburgo; el sintetizador multifuncional del artista sonoro japonés Yuri Suzuki, que permite extraer música de hecho de cualquier cosa, y otras muchas muestras.