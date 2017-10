Miklujo-Maklái se encuentra con los papuanos (vídeo)

Miklujo-Maklái siguió los pasos de su antepasado emprendiendo un viaje a Papúa Nueva Guinea. La población local recibió al viajero con bailes y representaciones teatrales.

El descendiente del famoso etnógrafo y explorador decidió realizar otra vez la hazaña de su pariente y organizó una expedición científica a Papúa Nueva Guinea en la que participaron unos investigadores, exploradores y camarógrafos.

La población local recibió a Miklujo-Maklái. Los papuanos organizaron una fiesta que iba acompañada de bailes y representaciones teatrales. En el pueblo de Gorendu en el cabo Gargasi hay un monumento en honor al famoso ancestro del viajero.

Lea también: Un sismo de magnitud 6,0 sacude Papúa Nueva Guinea

"En el pueblo de Gorendu no hay electricidad y las condiciones de vida no han cambiado significativamente desde hace 146 años cuando mi renombrado antepasado llegó a esta costa. Pero no resulta ser ningún reproche a la magnífica gente que vive aquí. ¡Es excepcionalmente amable y muy positiva, tiene un interés sincero hacia otras culturas!" — escribió el Miklujo-Maklái del siglo XXI en su libro de viajes.