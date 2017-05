Crisis política en Brasil: serie 'House of Cards' anuncia que "no es una competencia"

"Gente de Brasil, esto no es una competencia. Ustedes no tienen idea de dónde sacan las personas su inspiración. Estén atentos ahora", anunció el personaje Doug Stamper (Michael Kelly), mano derecha del emblemático Frank Underwood (Kevin Spacey), protagonista de la serie estadounidense 'House of Cards'. El corto vídeo fue compartido en los canales oficiales del programa en Facebook y de su productora, Netflix, en Twitter.

​El corto mensaje hace referencia a los escándalos políticos en torno a los principales líderes del Gobierno brasileño desde que audios con la participación del presidente, Michel Temer, y del senador Aécio Neves, actualmente alejado del cargo, fueron difundidos a mediados de mayo.

Las grabaciones hechas por el empresario Joesley Batista, del grupo JBS, revelaron una presunta connivencia del mandatario en cuanto a posibles intentos de obstaculizar las investigaciones de la Justicia por crímenes de corrupción, además de arreglos de supuestos sobornos con Neves.

Lea más: Poder Ejecutivo de Brasil pide las grabaciones íntegras que implican a Temer

Ante el furor desatado por esos comprometedores contenidos, los encargados de la comunicación de la serie de ficción sobre el lado oscuro de la política estadounidense anunciaron a su momento que estaba "difícil competir" con Brasil.

En respuesta a las reacciones de los internautas, Netflix Brasil llegó a declarar que ni siquiera con los mejores guionistas se podría acercar a la ingeniosidad de los episodios reales de la política brasileña. En aquel momento el hashtag #BrasiliaOfCards se hizo viral en internet.

La campaña promocional de la nueva temporada de 'House of Cards', cuyos capítulos acaban de hacerse disponibles para los usuarios de Netflix, atiza la curiosidad de los fans brasileños que ya se preparaban para organizar sus maratones de aficionados. En poco más de 12 horas, el vídeo publicitario acumuló más de 725.000 vistas en Facebook. Queda ver si la trama logrará superarse en maquiavelismos todavía más sórdidos que los exhibidos hasta ahora.

