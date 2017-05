Una uruguaya conquista el máximo reconocimiento del ballet en Rusia

"No es solo para mí, sino para mi país", declaró la bailarina uruguaya María Noel Riccetto al recibir el premio Benois de la Danse 2017, considerado el Oscar del ballet. Su corto agradecimiento en el imponente Teatro Bolshói de Moscú estuvo acompañado con lágrimas. La entrega del galardón fue registrada y compartida por el Ballet Nacional Sodre (BNS), compañía estatal de Uruguay, que tiene a Riccetto como la principal del cuerpo.

Nuestra hermosa primera bailarina @RiccettoMaria ganó el prestigioso premio de mejor bailarina #BenoisdelaDanse2017 pic.twitter.com/eM7KU0dFEs — Ballet Nac. SODRE (@BNSballet) May 30, 2017

​La uruguaya fue premiada por su interpretación del emblemático personaje Tatiana en la obra rusa 'Eugenio Oneguin', de Alexandr Pushkin.

MARIA RICCETTO (Benois de la Danse-2017). pic.twitter.com/eqlgeyKFlE — Benois de la Danse (@BenoisDeLaDanse) May 6, 2017

​Presente en la ceremonia, el director del BNS, el argentino Julio Bocca, también fue reconocido como el mejor bailarín en el mismo certamen 25 años atrás, en 1992.

​En entrevista concedida a Sputnik el año pasado, Riccetto destacó lo desafiante que resultaba presentarse en Rusia, país que considera referencia del ballet mundial. En ese sentido, la bailarina observó que el público eslavo es "muy entendido" y "muchísimo más crítico".

"Creo que tienen una formación de ballet que no cualquier país tiene. Eso es maravilloso y es intimidante: salir a bailar sabiendo que a la gente que está sentada no la conmueve solo la historia o esa parte sentimental, sino la técnica: una pierna estirada, un buen empeine, unas posiciones altas. No van a dejarse emocionar solo por la interpretación, sino que estarán pendientes del todo, de cada paso", evaluó.

Gracias mil @neutrogena por este divino regalo y por las felicitaciones. De verdad me sorprendieron. #BenoisDeLaDanse2017 #descubriqueesposible Una publicación compartida de Maria Riccetto (@merrynyc) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 4:55 PST

