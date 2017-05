La revolución y el arte rusos se imponen en el museo Tate Modern

© AFP 2017/ Natalia Kolesnikova Londres celebra la exposición artística de la Revolución rusa

La pieza del consagrado artista está formada por letras del alfabeto cirílico, de tres metros de altura cada una, que componen la palabra Вперед (adelante).

Las letras, en acero pintado de rojo, se distribuyen en un círculo abarcando la terraza de la entrada sur que da paso al nuevo edificio del popular museo de arte contemporáneo.

Es la primera escultura de este artista ruso, de 83 años, más conocido por sus pinturas monumentales, incluidos paisajes y composiciones con referencias al lenguaje de las era soviética y años posteriores.

Forward, según su título en inglés— se presentó en 2016 en The Foundry, antigua fundición reconvertida en espacio de arte situada en la localidad francesa de Maubourguet.

© Foto: Cortesía Museo Charles Dickens La faceta periodística de Dickens centra una exposición en su casa-museo de Londres

La pieza permanecerá en el museo Tate del sur del Támesis durante el verano como antesala y complemento de un amplio programa enfocado en la Revolución rusa de 1917.

La institución prepara una gran exposición con obras del matrimonio de artistas Ilya y Emilia Kabakov titulada Not Everyone Will Be Taken To The Future (No llevarán a todos al futuro).

Por otra parte, en noviembre se inaugurará Red Star Over Russia (Estrella roja sobre Rusia), con carteles y otros trabajos gráficos y visuales de la revolución y décadas posteriores.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.