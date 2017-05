Vídeo: muere en pleno concierto el músico de rock Bruce Hampton

Hampton se desplomó en el escenario con el micrófono en la mano mientras los músicos tocaban su canción favorita 'Turn On Your Lovelight', y permaneció inmóvil en el suelo. Sin embargo, los músicos siguieron tocando durante varios minutos esperando a que Hampton se levantara.

Finalmente, atendieron al legendario 'abuelo de la escena jam' y lo trasladaron fuera del escenario, pero los paramédicos que llegaron al lugar del incidente no pudieron salvar la vida del rockero.

Bruce Hampton, cuyo nombre real era Gustav Valentine Berglund III, creó a lo largo de su carrera musical numerosas bandas, entre otras, The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt y Madrid Express. La muerte del músico ha causado una gran conmoción entre sus admiradores y colaboradores.

