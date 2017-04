Mapuches marchan 1.000 km para pedir reconocimiento

La movilización llegó a destino cuatro días después cuando el grupo de unos 250 manifestantes ingresó a la capital provincial, Viedma. Allí los entregaron un petitorio en la casa de la gobernación para que la propuesta sea retirada.La pretendida reforma es impulsada en la legislatura provincial por el gobernador, Alberto Weretilneck, del partido de centro izquierda Juntos Somos Río Negro. "Nos oponemos a la modificación del Código porque toma la tierra como un bien para generar ingresos económicos. De adoptarlo se dejaría de tener el respeto y el vínculo espiritual y filosófico con la tierra que promulgamos desde los pueblos originarios. El código abre la puerta a mega emprendimientos, dándole seguridad jurídica a inversores extranjeros", dijo a Sputnik Ayelen Cañumil, miembro de la comunidad CONA-NIYEO y participante de la marcha.

Según el pueblo mapuche el proyecto viola tanto la Constitución Nacional como la provincial. Ambos textos reconocen la preexistencia de los pueblos indígenas. Además el proyecto echa por tierra una ley de 2006 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por ellos.

Discurso público atenta contra pueblo mapuche chileno

Dicha norma implicó la suspensión de los desalojos y ordenó el relevamiento de los territorios hasta noviembre de 2017. Uno de los pedidos de los pueblos originarios es extender ese período.

"Pedimos la prórroga porque la mayoría de los territorios no han sido relevados. Queremos que se reconozcan los títulos comunitarios porque no somos dueños de las tierras que ocupamos. No tenemos títulos de propiedad. Queremos un reconocimiento del pueblo mapuche en Río Negro, que se reconozcan los títulos comunitarios y la prórroga de la ley 26.160 para frenar el avance del extractivismo", concluyó Cañumil.

Los mapuches son un pueblo amerindio que habita principalmente en el sur de Chile, con una población de unos 1,5 millones, y Argentina, donde residen unos 115.000. La provincia de Santa Cruz alberga unas 150 comunidades mapuches. Debido al proceso forzoso de asimilación impuesto a este pueblo de ambos lados de la Cordillera de los Andes, mantienen una resistencia cultural. Además sostienen reclamos de propiedad de la tierra.

