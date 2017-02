A veces las caderas mienten: Shakira cumple 40 años

Shakira Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla (Colombia). Casualmente su marido y padre de sus dos hijos, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, nació el mismo día, pero en 1987. Mientras el delantero llega a sus 30 años, Shakira cumple la cuarta década de una vida llena de logros profesionales y personales.

Gracias a @los40spain por esta noche! A mi equipo y a mi mgmt Jay Brown y Jaime Levine, por estar conmigo hoy y ayudarme tanto siempre!! / Thanks to Los 40 for tonight! To my team and my management Jay Brown and Jaime Levine, for being with me today & helping me always!! Shak Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 1 de Dic de 2016 a la(s) 3:06 PST

A lo largo de los últimos 20 años, Shakira ha puesto a Latinoamérica y al idioma español en un lugar mundial privilegiado. Desde 'Pies Descalzos' (1995), su primer disco de alcance masivo, hasta 'Chantaje' (2016, en dúo con Maluma), el último hit que supera los 500 millones de reproducciones en YouTube, la cantante de Barranquilla ha dejado una marca en la historia del pop. Su inconfundible voz se ha vuelto un símbolo indiscutible de su Colombia natal, un origen que siempre ha reivindicado.

"Podemos decir con nuestro corazón lleno de orgullo que es la artista latinoamericana más representativa a nivel mundial. Cada vez que ella sube a un escenario y dice que es de Barranquilla, es algo que no tiene descripción porque muy pocos artistas han llegado al nivel que tiene Shakira hoy en día", dijo a Sputnik el presidente del 'Official Fans Club Shakira Barranquilla', Bayron Lacombe.

Just hours away! I promise the water wasn't cold or I wouldn't be laughing! // En pocas horas! Les prometo que el agua no estaba fría sino no me estaría riendo! Shak Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 17 de Nov de 2016 a la(s) 8:11 PST

Además de haber permanecido en los primeros lugares de los rankings musicales casi ininterrumpidamente y de haber liderado las clasificaciones de ventas, la colombiana es, según el Libro Guinness de los Récords, la mujer con más seguidores en Facebook, con 104.622.942 'me gusta' en su página oficial. Sus videos en YouTube suman más de 6.000 millones de reproducciones.

Es imposible hacer en pocas líneas una lista exhaustiva de sus temas. El periplo internacional que comenzó con el pop alternativo de 'Pies descalzos' (1995) siguió luego con los ritmos árabes de 'Ojos así' (1998) o la pegadiza melodía de 'Ciega, sordomuda' (1998).

Drumming! Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 30 de Mar de 2016 a la(s) 8:04 PDT

Luego, la sensualidad en las letras y las melodías escaló en títulos como 'Hips don't lie' ('Las caderas no mienten', 2005), 'Loca' (2010) o 'Rabiosa' (2010). Los movimientos de cadera de Shakira, su marca registrada, fue uno de los símbolos del mundial de Sudáfrica 2010, cuando dio su voz al tema oficial, 'Waka Waka (Esto es África)'. Más recientemente, su dúo con Carlos Vives en 'La Bicicleta' (2016) ha sonado en radios y discotecas de todo el mundo.

"En su carrera han cambiado muchas cosas: su aspecto físico, los ritmos que utiliza, las mezclas de sonidos que experimenta. Es una artista que no se ha quedado en el pasado. Ha ido evolucionando con el tiempo y ha dado a sus fans esas canciones y sonidos que queremos escuchar", comentó Lacombe.

Wow! Waka Waka now has more than a BILLION views! The song and the video that changed my life / Wow! 1,000,000,000 de reproducciones de Waka Waka! La canción y el video que cambiaron mi vida. Shak Un vídeo publicado por Shakira (@shakira) el 25 de Ene de 2016 a la(s) 8:58 PST

Esto la ha llevado a incursionar en ritmos más allá del pop, como la salsa, el merengue o la música árabe. Mucho de esto tiene que ver con una búsqueda de sus orígenes: en el caso de los primeros géneros, por haber crecido en Barranquilla. Pero Shakira también es de origen libanés por parte de padre, lo que la ha llevado a incluir percusión y melodías mediorientales.

"En esencia, la Shakira de 40 años atrás, cuando nació, o de 30 años atrás, cuando empezó a escribir y a grabar su primer disco, ha permanecido en sus letras. Nosotros como fans sabemos desglosar lo que ella quiere decir en cada canción independientemente del ritmo", opinó el fan.

Como parte de su orgullo barranquillero, Shakira festejó su cumpleaños en Instagram con un vídeo de 'Chantaje' en clave de salsa, con los pianos de Chelito de Castro, un reconocido músico de su ciudad, con cuya música "ha crecido".

Espero que disfruten Chantaje Salsa y del piano de Chelito De Castro. Pura salsa brava! #ChantajeSalsa / Hope you guys enjoy Chantaje Salsa with Chelito De Castro on the piano! "Pura salsa brava!" Shak Un vídeo publicado por Shakira (@shakira) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:19 PST

El compromiso con su tierra de origen no se agota en la representación musical: la artista creó la Fundación Pies Descalzos, que a través de varios proyectos educativos busca mejorar la calidad de vida de niños de contextos desfavorecidos de Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

Aunque los fans no pueden visualizar a la cantante en los próximos años, ya que ella misma declaró no estar en condiciones de hacerlo, no dudan en decir que "hay Shakira para rato". Sin embargo, respetan el momento actual de la artista, más reservado y dedicado a la esfera familiar.

"Nos ha regalado más de 25 años de música y creemos que es justo que ella en estos momentos se tome el tiempo que se está tomando sin descuidar a sus fans, ni a su carrera ni a su música", opinó Lacombe.

