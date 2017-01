SexSí, SexNo: ¿Qué te parece el popular bronceado brasileño? (fotos)

"Me parece bonita, pero no se puede ver con la ropa que se usa para trabajar. Es solo para las prendas que se usan en momentos de ocio. Me parece saludable estar bronceada y ¡es bonito mostrar la marca!", dijo a Sputnik la brasileña licenciada en Relaciones Internacionales Tatiana Yonekawa.

Sputnik le preguntó a los hombres si también les gusta la popular marquita del bronceado. Al brasileño Ivan Silva, de 32 años, le encanta. "Me gusta principalmente la marquita de la parte superior del bikini, pero que no sea ni muy ancha ni muy fina, sino queda feo", opinó.

"El tema es el contraste", consideró el uruguayo Andrés Saavedra, de 38 años. A su juicio, algo de contraste en la piel no le parece mal. Por su parte, el también uruguayo Rodrigo Salamano, de 28 años, observó que se trata de una costumbre "complicada". "Le obliga a la mujer a usar el mismo bikini todo el verano para que no quede asimétrica la marca", evaluó.

"La encuentro totalmente sexy, es llamativa, sensual", opinó el chileno Roberto Aceeiton, de 40 años. Para el colombiano Carlos Beltrán, de 31 años, "es sexy, pero no muy importante". "Si la tiene bien, si no la tiene no pasa nada", sostuvo. Por el contrario, al argentino Francisco Lucotti, de 31 años, no le parece sexy la marquita.

"A mí no me hace diferencia, pero si es para clasificar como sexy digamos que la marquita no es algo exactamente que me excite", opinó el acupunturista brasileño Thiago Lima, de 36 años. Sin embargo, al brasileño Danilo Silvestre, de 33 años, le gusta "la marquita tradicional". El publicista remarcó que algunos modelos actuales de bikini dejan unas marcas que no le gustan "nada".

En busca de la marca perfecta algunas mujeres apelan a métodos controversiales como ponerse cinta adhesiva al cuerpo y tomar sol en jardines o terrazas privadas. La práctica viene multiplicándose en algunas clínicas estéticas en Brasil.

Pese a la aparente novedad, la periodista brasileña Lívia Duarte contó a Sputnik que en los años 90 también estaban de moda técnicas "bizarras", que consistían en lo mismo.

"A mí particularmente no me gusta, pero es cierto que es algo considerado sexy en Brasil. Me acuerdo de niña, cuando había una moda de pegarse cinta adhesiva en la cintura para tener la misma marca que [la bailarina] Carla Pérez, era horrible", recordó.

En diálogo con Sputnik, la dermatóloga Mônica Linhares alertó de los riesgos de una exposición al sol con materiales como cintas adhesivas o aislantes que pueden provocar distintos tipos de dermatitis o urticarias, especialmente bajo el calor. De acuerdo con la experta, es posible obtener la marca sin siquiera exponerse al sol, con cremas autobronceadoras "muy eficaces y seguras".

"Si la persona realmente quiere tomar sol, lo ideal es hacerlo de forma responsable, de a poco, en los horarios en el que el sol está más bajo, usando una loción con factor de protección 30 en todo el cuerpo, y protegiendo el rostro con un sombrero y lentes oscuros", reforzó la dermatóloga que dirige una clínica estética en Río de Janeiro.

La Organización Mundial de Salud estima que anualmente "se diagnostican entre dos millones y tres millones de cánceres de piel y más de 130.000 melanomas malignos" causados principalmente por "la exposición a las radiaciones ultravioleta de la luz solar".

