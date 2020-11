Científicos registran este noviembre la mayor actividad solar desde 2017

"Se trata del mayor salto de la actividad de nuestro astro desde septiembre de 2017", comunicó.

En noviembre se registraron ya 29 fulguraciones de la clase C (débiles), mientras desde enero de 2020 hubo 48 fulguraciones, incluidas 47 de la clase C y una de la clase M (media, 10 veces más fuerte que la C), "o sea que en los primeros ocho días de noviembre nuestro astro produjo más fulguraciones que en todo el período anterior de 2020", constató el laboratorio en su web.

Científicos vinculan el aumento de la actividad solar con un grupo grande de manchas descubierto en el Sol la semana pasada, el cual se ve en la parte céntrica del disco solar, desde donde puede producir el impacto máximo en nuestro planeta.

"Este grupo de manchas permanecerá en tal estado con respecto a la Tierra al menos durante otros tres días. Como resultado, cualquier fulguración relativamente fuerte que se produzca en el Sol tendrá inevitablemente consecuencias en la Tierra", se señala.

Entre tales consecuencias pueden figurar tempestades magnéticas y alteraciones meteorológicas. La tempestad débil es capaz de provocar fallos en el funcionamiento de los sistemas energéticos o cambios en las rutas migratorias de las aves y los animales. Las tempestades magnéticas más fuertes afectan los sistemas de comunicación de onda corta y de navegación y provocan saltos de voltaje en redes industriales.

Además, en los períodos de elevada actividad solar las auroras boreales pueden verse en las latitudes más meridionales que de costumbre.