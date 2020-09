Cómo se construyen los túneles: ingeniería que parece magia

Colombia estrenará este 4 de septiembre el túnel de La Línea, que conecta el oeste colombiano, lindero al océano Pacífico, con el centro del país, a 200 kilómetros de Bogotá, atravesando la Cordillera central.

Pero no se trata de cualquier túnel, ya que, lo que supera por casi medio kilómetro al que hasta ahora había sido el túnel más grande de América Latina: el Túnel de Oriente, también colombiano, que conecta Medellín con Río Negro y mide 8.200 metros.

Estas complejas obras viales tienen la finalidad de permitir el tránsito entre dos puntos separados por obstáculos naturales, como una cadena montañosa, u otras obras hechas también por el ser humano. Pero ¿cómo se construye un túnel?

La complejidad detrás

En la ingeniería de los túneles se intersectan las ciencias de la Tierra —que comprenden la geología, meteorología, oceanografía, entre otras disciplinas—, que estudian la composición de un determinado territorio y la viabilidad de construir en él, y las matemáticas propias de la ingeniería civil.

Así lo explicó el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería y una autoridad internacional en la construcción de túneles, Germán Pardo Albarracín, al periódico colombiano El Tiempo.

"La idea de construir túneles surge de la necesidad de superar un obstáculo natural, generalmente un macizo montañoso. Pero, además de la montaña, existen otras barreras que se pueden superar mediante túneles, como los cursos de agua fluviales o marinos y las zonas urbanas densamente edificadas", explica.

Pasos para hacer un túnel

Estudiar el suelo

Primero se realiza el planteamiento geológico, que consiste en estudiar el terreno donde va a realizarse la obra. El estudio es geológico —es decir, la composición física del suelo y su estructura— y geotécnico —el comportamiento del material de ese suelo ante la excavación—, explica Pardo.

Diseñar su recorrido

A continuación, se resuelve qué territorio recorrerá y por dónde pasará el túnel. "Es en este punto cuando empieza el arte", define el ingeniero. El criterio es siempre el mismo: los puntos A y B deben conectarse atravesando la distancia más corta posible, con las consideraciones pertinentes frente a las características del suelo (presencia de agua, gases inflamables, rocas no aptas para excavar, posibles fallas geológicas, y demás).

Sostén de la infraestructura

Comienza la obra. A la primera parte del túnel se le hace lo que se llama diseño de sostenimiento y mantenimiento, que consiste en cubrir con concreto la superficie hueca para evitar su colapso.

Elección del proceso constructivo

En esta fase se elige cómo construir, de acuerdo al tipo de terreno y a la longitud de la obra. "Estos métodos (...) consisten en excavar la roca con métodos convencionales (como explosivos) o mecánicos (con herramientas como los martillos hidráulicos y rozadoras) y están en manos de personal humano, por lo que se hacen necesarias cuadrillas de trabajadores cualificados y con experiencia en la práctica del sistema", aclara Pardo.

No obstante el estudio previo del terreno, nunca hay total certeza de que no habrán inconvenientes. Como se trata de terrenos subterráneos, pueden aparecer nuevos tipos de roca que no permitan el paso o fallas no previstas. Por ello, los ingenieros a menudo deben cambiar de metodología de trabajo o prolongar las obras frente a inconvenientes de este tipo.