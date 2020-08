¿Desde cero y en poco tiempo? Cómo Rusia creó la primera vacuna contra el COVID-19

— Usted entregó los resultados de los ensayos clínicos al Ministerio de Salud ruso el 9 de agosto. Sin embargo, no se han publicado todavía. ¿Puede decirnos cuáles son los principales hallazgos de estos estudios?

— Realizamos un conjunto completo de estudios preclínicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, seguido de dos estudios clínicos en los que se estudiaron los indicadores de seguridad e inmunogenicidad —la capacidad de proporcionar una respuesta inmune— con la participación de voluntarios sanos. La vacuna mostró un buen perfil de seguridad y alta inmunogenicidad, basado en estos estudios. Si tomamos los indicadores y las cifras específicas que se lograron, el título geométrico medio de los anticuerpos en los voluntarios alcanzó casi 1 en 15.000. Y la seroconversión se observó en el 100% de los voluntarios. La seroconversión significa que una persona tiene un nivel de anticuerpos que es más de cuatro veces mayor que el inicial.

También se evaluaron los parámetros de lapor la reacción de neutralización del virus, es decir, la inactivación directa del virus por los anticuerpos. Se encontró que todos los voluntarios inmunizados con nuestra vacuna tenían anticuerpos neutralizantes virales tras el uso de las formas seca y líquida de la vacuna. También se analizaron varios indicadores de la respuesta inmunológica celular, en particular los linfocitos citotóxicos, un parámetro muy importante de la inmunidad antiviral. Estos linfocitos, que eliminan las células infectadas del cuerpo, fueron hallados en todos los voluntarios vacunados. Así que obtuvimos muy buenos resultados en cuanto a la inmunogenicidad.

En lo referente a la seguridad, las reacciones deseadas que se esperaban, como fiebre y dolor en el lugar de la inyección, no se observaron en todos los voluntarios. Pero estas cifras específicas se publicarán pronto.

— ¿Puede decirnos cuántas personas participaron en las pruebas en la primera y segunda fase?

— 38 personas participaron en la primera y 38, en la segunda fase, 76 en total. Dos protocolos se diferenciaban en que la vacuna era la misma pero en dos formas distintas. La primera fue seca, la segunda, congelada. Y por eso había 76 personas.

— Y por edad, ¿cuál era de la variedad de participantes?

— Las edades de los voluntarios en la primera y segunda fase oscilaron entre los 18 y los 60 años.

— La prensa internacional repite a menudo la afirmación de que se tarda al menos un año y medio en crear una vacuna segura y fiable. ¿Podría explicar cómo los científicos del Centro Gamaleya se las arreglaron para crear una vacuna en un período tan corto de tiempo, literalmente 5-6 meses?

— Sería un error decir que logramos crear la vacuna desde cero en un corto período de tiempo. Desde el momento en que desarrollamos la tecnología del vector adenoviral hasta su puesta en práctica, han pasado cuatro décadas. Durante estos 40 años se creó la plataforma tecnológica, que fue probada en decenas de miles de personas, tanto a base del vector del quinto serotipo como del 26.

En total, desde 2015 las vacunas basadas en vectores adenovirales producidas en el Centro Gamaleya se usaron para inocular a más de 3.000 personas. Por lo tanto, no fueron cinco meses de trabajo, de ninguna manera. Fue el trabajo de varias décadas.

Las vacunas basadas en vectores adenovirales no solo se crean en Rusia. China, CanSino y Johnson & Johnson también trabajan con vectores adenovirales. Se trata principalmente del desarrollo de vacunas contra el ébola. Estas plataformas son conocidas y bien estudiadas en los ensayos clínicos.

Además, la seguridad de las plataformas basadas en vectores adenovirales puede ser confirmada por el hecho de que todos sufrimos de adenovirus y nadie desarrolla enfermedades como consecuencia. En EEUU han realizado una gran labor para inmunizar a la gente con adenovirus de los serotipos 4 y 7. Por ejemplo, han inmunizado a todos los nuevos reclutas del Ejército contra adenovirus. Un gran estudio retrospectivo de correlación de más de 100.000 personas vacunadas no mostró ninguna anomalía.

Además, convivimos con los adenovirus durante millones de años, sin ninguna asociación con patologías después de infecciones. Nosotros ni siquiera estamos trabajando con adenovirus vivos, sino con vectores de adenovirus, que son virus sin ciertas partes de los genomas que no son capaces de reproducirse en células humanas. Resulta que convivir con los adenovirus no es peligroso, mientras que convivir con vectores que no son capaces de reproducirse es completamente seguro.

Estas plataformas preparadas basadas en vectores adenovirales permiten crear rápidamente nuevos productos. Se puede clonar rápidamente un gen interesante, en este caso el que codifica la proteína S, la espina que forma la corona del coronavirus SARS-CoV-2 . Se necesita introducir esa espina en el organismo para que se forme una respuesta inmunológica.

La síntesis del gen y su clonación en un vector es la parte más rápida del trabajo. Y todo lo que he explicado antes sobre el estudio de los propios adenovirus, sobre obtener vectores de adenovirus y sobre crear una plataforma tecnológica ha llevado décadas. Así que no se puede decir que haya ido todo rápido. Empezamos a ir rápido cuando tuvimos en nuestras manos la plataforma tecnológica.

