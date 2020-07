Revelan nuevas pistas sobre el origen del agua y del petróleo en la Tierra | Vídeo

Se cree que la mayor parte del agua fue traída a la Tierra por cometas y meteoritos nacidos en las regiones exteriores del sistema solar, detrás la llamada línea de nieve, donde la temperatura es lo suficientemente baja y los compuestos volátiles son capaces de cristalizar.

Sin embargo, esta versión aún no ha sido probada, y no se puede descartar otros mecanismos: en particular, la posibilidad de que las moléculas de agua se formaran dentro de la línea de nieve, como lo sugieren los científicos de la Universidad de Hokkaido en su artículo publicado en Scientific Reports.

Para realizar su experimento, los científicos recrearon un conjunto de sustancias orgánicas que se forman naturalmente en un ambiente interestelar por la radiación: el agua, el amoníaco y el monóxido de carbono.

Luego, colocaron estas sustancias en condiciones de temperaturas y presiones gradualmente crecientes. Resultó que a una temperatura de unos 200 °C las muestras se dividieron en dos fases, y a unos 350 °C aparecieron las primeras gotas de agua, que fueron aumentando con el posterior calentamiento. A 400 °C, además se formaron inclusiones negras de sustancias oleosas en las muestras.

El análisis espectral confirmó que las gotas transparentes son casi agua pura, mientras que los aceites negros se acercan al petróleo por su composición.

"Nuestros resultados muestran que la materia orgánica interestelar dentro de la línea de nieve es una fuente potencial de agua en la Tierra. Además, la formación de petróleo abiótico que observamos sugiere fuentes de petróleo más extensas para la Tierra antigua de lo que se pensaba antes", comentó el autor principal del estudio, el científico planetario Akira Kouchi, citado por Phys.org.