'Fake news' desde tiempos remotos: cómo los faraones inventaron una invasión en Egipto

Los científicos de la Universidad de Bournemouth creen haber desacreditado con evidencias un mito milenario sobre una invasión que habría sufrido Egipto por los hicsos según la versión contada por los faraones en ese entonces.

Los investigadores también examinaron el nivel de estroncio en los dientes de los hicsos, un elemento químico que penetra en los huesos y dientes a través del agua y alimentos variando sus niveles de acuerdo a las zonas o áreas donde residen, por lo que un nivel diferente de estroncio en los dientes permitiría evidenciar que los hicsos invadieron Egipto. No obstante, el estudio publicado en Journal PLOS One reveló que los hicsos y los egipcios tenían los mismos niveles de estroncio, demostrando que los hicsos no eran los invasores extranjeros que describían los faraones, sino inmigrantes que habrían organizado un levantamiento.

"Esto concuerda con la suposición de que si bien la clase dominante tenía orígenes de Oriente Medio, el ascenso de los hicsos al poder no fue el resultado de una invasión, como se teorizó popularmente", escribieron los autores del estudio.

De momento, existen pocos datos históricos sobre los hicsos y no se sabe a ciencia cierta quiénes eran, pero se conoce que tenían nombres similares a los habitantes del sudoeste de Asia y procedían de Oriente Medio.