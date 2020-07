Bulldog, el pez gigante de hace 70 millones de años en la Patagonia argentina | Fotos

El Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) escondía un increíble hallazgo entre sus colecciones fósiles que no habían sido estudiadas ni identificadas hasta ahora. Investigando el vasto y valioso material, paleontólogos argentinos identificaron a un gigantesco pez contemporáneo a los dinosaurios, que había sido encontrado hace 70 años en el lago Colhué Huapial, al sur de la provincia argentina de Chubut, en la Patagonia.

El ejemplar pertenece al género de los Xiphactinus, familia que engloba a los peces carnívoros más grandes de la historia del planeta, que vivieron a fines del período Cretácico hace 70 millones de años. Del fósil se pudo recuperar parte del cráneo y una de las vértebras del animal.

"Este es el primer hallazgo de uno de estos peces en Argentina y el segundo en Sudamérica", contó a la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTyS) Federico Agnolin, investigador del MACN, del CONICET y de la Fundación Azara. El dato indica que esos peces "habitaron los mares argentinos previo a la caída del meteorito que va a dar fin a la dominancia de los dinosaurios".

En ese entonces la cordillera de los Andes aún no había emergido y una buena parte del Océano Atlántico invadía las provincias de Mendoza, Río Negro Chubut y parte de Santa Cruz (sur y centro de Argentina) donde, se estima, habitaban dichos peces.

En Sudamérica se conocía solo el caso de uno hallado en Venezuela, y con este nuevo estudio puede concluirse que el animal "se distribuía en gran parte de los mares del mundo e incluso en nuestra Patagonia”, indicó Agnolin.

Julieta de Pasqua, principal autora de la investigación, contó a la Agencia CTyS que “hay registros de estos peces gigantes carnívoros en otras partes del mundo; incluso, hay esqueletos completos, algunos de los cuales hasta preservan el contenido estomacal”.

Parte de la mandíbula del pez bulldog. © Foto : Gentileza de la Agencia CTyS

Fragmento del maxilar del Xiphactinus en el que pueden observarse los alvéolos donde estaban ubicados sus dientes. © Foto : Gentileza de la Agencia CTyS 1 / 3 © Foto : Gentileza de la Agencia CTyS Parte de la mandíbula del pez bulldog.

Conocidos como 'peces bulldog' en Norteamérica por la forma de su cráneo, alcanzaban hasta 6 metros de longitud y se caracterizaban por tener "un cráneo muy extraño plagado de dientes puntiagudos —eran animales profundamente carnívoros—, con una especie de tubo suctor con el que podía capturar a sus presas", explicó Agnolin.

Los Xiphactinus tenían un cuerpo hidrodinámico y estilizado, que puede observarse en la ilustración del ejemplar hallado en la Patagonia realizada por Sebastián Rozadilla desde el CONICET. En las fotografías, puede observarse un fragmento del maxilar con los alvéolos donde estaban ubicados los dientes del pez.

© Foto : Sebastián Rozadilla del LACEV-MACN. Xiphactinus ilustrado

El estudio fue publicado en la revista científica Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology con el título "First record of the ichthyodectiform fish Xiphactinus (Teleostei) from Patagonia, Argentina". En el estudio participaron investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada (LACEV), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y de la Fundación Azara, además del MACN.