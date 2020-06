Rompen el récord al hallar un pulpo a 7.000 metros de la superficie del mar

Conocido en jerga científica como Grimpoteuthis, a este simpático animal también se le llama popularmente pulpo Dumbo, debido a sus aletas en forma de orejas que usa para nadar y que recuerdan a las del célebre elefante de Walt Disney.

Ahora este estudio de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, sugiere que podría haberse encontrado una especie completamente nueva de este animal dada la profundidad a la que ha sido hallado: ni más ni menos que unos 7.000 metros.

Los biólogos marinos encontraron el ejemplar en el Océano Índico en abril de 2019 gracias a cámaras y sensores de temperatura y profundidad especiales que situaron en la fosa de Java, en las profundidades marinas de Indonesia. Las cámaras captaron dos pulpos en localizaciones diferentes: uno a 5.760 metros, y el otro a 7.176, en lo que supone la observación más profunda de un cefalópodo vivo.

Anteriormente, el pulpo Grimpoteuthis que a más profundidad se había avistado estaba a 5.145 metros de la superficie y fue hallado durante una expedición hace 50 años cerca de la costa de Barbados.

Ahora, dada la gran profundidad en la que se ha realizado el último descubrimiento, el investigador al frente del estudio, Alan Jamieson, apuesta por la idea de que este pulpo represente una especie nueva de pulpo Dumbo. Eso aún está por confirmar, dado que no se puede asegurar algo así si no se obtiene el ejemplar y se saca a tierra para analizarlo en profundidad, lo cual no es tarea fácil

"Se pueden ver y sacar a la superficie muertos. No puedes estar en frente de él sin que uno de los dos muera", comenta Jamieson a Gizmodo.

El experto explica que es difícil saber lo resistentes que son estas criaturas de aguas profundas a las presiones que enfrentan sus ecosistemas por el cambio climático, pero alerta de que es posible que los pulpos Dumbo estén teniendo graves dificultades para sobrevivir en este entorno.