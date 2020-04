Gérmenes y microbios, ¿qué es qué entre virus y bacterias?

Desde que el nuevo coronavirus es el tema de conversación por excelencia, el lenguaje científico aparece a diario y, a veces, puede resultar un poco confuso. Términos como bacteria, germen, microbio y virus no son habituales en el habla cotidiana, pero sus significados son muy sencillos de aclarar.

Empecemos por lo más general. En realidad, el término 'microbio' es un coloquialismo para simplificar el concepto de microorganismo. Según la Real Academia Española (RAE), viene del griego 'mikrós' (pequeño) y 'bíos' (vida), y es un "organismo unicelular solo visible al microscopio". Por tanto, en esta categoría agrupamos todas las demás definiciones.

Pero no todo es lo mismo. Además, algunos de estos conceptos, como virus y germen, son problemáticos para la ciencia, y es impreciso afirmar que son microorganismos. Pero entonces, ¿cuáles sí lo son?

Gérmenes

El término 'germen' trae consigo varias definiciones. En un sentido, hace referencia a aquello "que da principio al desarrollo de un ser vivo", según la primera acepción del término en la RAE. De hecho, etimológicamente viene del latín 'gen' (dar a luz) y el sufijo instrumental 'men'.

Sin embargo, la mayoría de las veces se lo usa coloquialmente como sinónimo de los microorganismo de naturaleza patógena, que son aquellos que afectan negativamente a los seres vivos. Es importante aclarar que este uso está actualmente obsoleto en la ciencia dada su imprecisión, ya que cada uno de estos agentes tiene sus propias definiciones, como los virus y las bacterias.

Bacterias

Según las define el trabajo "¿Qué son los microbios?", del equipo del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej), las bacterias son organismos unicelulares que carecen de núcleos definidos, como sí los tienen las células que componen los organismos más desarrollados, como plantas, animales y seres humanos-.

Las bacterias miden entre 0.5 y 5 micrómetros, lo que significa que las más grandes miden 5 milésimas de un milímetro. Además, el estudio discierne entre aquellas que son inofensivas, y las que son de naturaleza patógena. La gonorrea, meningitis y la cólera, son ejemplos de enfermedades producto de bacterias.

Los hongos unicelulares y los parásitos son otros ejemplos de microorganismos, según señala el estudio, que también pone a los virus dentro de esta definición. Sin embargo, no toda la academia coincide con esta postura.

Virus

Aquí hay otro punto complejo. Al virus se lo define como un agente infeccioso acelular, "compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo", según indica la Rae.

En la comunidad científica aún no se ha logrado un consenso respecto a la definición de virus como organismo vivo, lo que dificulta decidir si puede o no ser considerado un microorganismo.

El artículo científico "¿Están vivos los virus? (Are viruses alive?)" de la revista Scientific American, pone en duda la concepción de vida a partir del funcionamiento de los virus. "Primero considerados patógenos, luego como formas de vida, después como químicos biológicos, hoy los virus se encuentran en un área gris entre lo vivo y lo no vivo: no pueden reproducirse por sí mismos, pero pueden hacerlo en células vivas que funcionan como anfitrionas y afectar su comportamiento", explica el texto.

En este sentido, compara una bacteria, que "puede generar energía y las moléculas necesarias para sostenerse, y puede reproducirse" con una semilla, que "podría no considerarse viva, y tiene, sin embargo, un potencial para la vida y puede ser destruida". Ante esto, subraya que un virus se parece más a una semilla que a una célula. "Tienen un cierto potencial, que puede extinguirse, pero no alcanzan el estado de vida más autónomo", concluye.