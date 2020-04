Escudos hechos a láser para la guerra contra COVID-19 en Venezuela | Fotos

Los protectores faciales, junto a mascarillas N95 o FFP2, guantes y lentes, son recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los trabajadores que atienden a pacientes con COVID-19.

"Aprovechando un poco que estábamos con las máquinas paradas y la gente está utilizando el corte a láser y la impresión 3D para todo lo que es protectores faciales decidimos aprovechar estas máquinas para poder ayudar", dijo a Sputnik la diseñadora industrial Alexandra Di Benedetto, de la empresa venezolana We Design.

La inspiración de este proyecto surgió de la iniciativa de "makers" (fabricantes autodidactas e independientes) en Europa, quienes incluso colgaron los prototipos en Internet con indicaciones de cómo elaborar estos protectores fáciles.

Un grupo de makers estamos fabricando escudos faciales para el personal de salud venezolano! 🇻🇪

Utilizando impresión 3D y corte láser!

​Marcelo Tarrés puso también en marcha la producción de su empresa Graphoteca para comenzar a elaborarlos, y destacó la labor de otras 18 compañías.

Personal médico, de ingeniería, publicidad y makers están trabajando de la mano en este proyecto, contó Tarrés a Sputnik.

"A este grupo de impresión 3D se nos unieron dos empresas que hacen cortes en acetato y tienen una tecnología llamada CNC, que también es parte de la impresión 3D, y así pudimos fabricar en cantidades grandes", señaló.

Más y rápido

Di Benedetto expuso que empezaron cortando ocho escudos faciales en siete minutos, y en corto tiempo lograron duplicar el ritmo de la producción.

"Nosotros logramos establecer el mejor ritmo y manejamos la mejor cantidad de escudos faciales hechos, ya llevamos 5.000 hechos y casi 4.000 entregados, y los otros mil tienen dueño, pero no lo han venido a buscar", apuntó.

El personal sanitario también tiene un rol importante en este proyecto, pues son los que dan el visto bueno a las creaciones de diseñadores, ingenieros y cortadores.

Donaciones

En el camino trazado por estos emprendedores también han aparecido numerosos donantes con intención de aportar con materiales y presupuesto para que el producto pueda llegar inicialmente a la mayoría del personal que atiende en los 46 hospitales denominados "centinelas".

Así se les llama a los que tienen áreas para la atención de pacientes con COVID-19.

"Gran parte del material lo donó una empresa que se llama MultiRecicla, dirigida por Edgar Grossmann; el material viene en bobinas de 200 kilos y lo que hacemos es cortarlo en láminas y con las ayudas monetarias hemos logrado comprar las ligas", indicó Di Benedetto.

Para quienes desean realizar aportes, las empresas que trabajan en este proyecto (3dxClub, EnRDVenezuela, Nedraki, Dramdep, Seven, Engidea, Ilustration Ven, Grillo, Reverse, Ecolect, Planeta Laser, Risas Pedientes, 2MD Laser, Muros, Zona Bionica, At Group, Mfranco y To Take out), crearon el portal web www.c193d.com, en el que reciben donaciones y pedidos.

Las restricciones de circulación por el país debido al estado de alarma y la escasez de gasolina han limitado la distribución en el interior, tanto de material como de equipos, y el 90% se ha quedado en Caracas.

Hasta el momento ninguna autoridad local, regional o del Ministerio de Salud ha establecido un puente con las compañías para apoyarlos o contribuir con la elaboración de estas mascarillas.

Algunos pacientes contagiados con el virus SAR-CoV-2 requieren respiradores para sobrevivir y la escasez de estos ha provocado una situación crítica en las unidades de cuidados intensivos de varios países.

En medio de esta necesidad ha surgido también la fabricación de respiradores con impresoras 3D, y los "makers" en Venezuela están dispuestos a comenzar con su elaboración.

Pero para ello, indicaron a Sputnik, les hace falta más que intención, pues requieren un filamento especial para piezas médicas.

De acuerdo con la OMS, en un escenario de 5.000 casos infectados, se estima que 150 de ellos requerirán el uso de respiradores.