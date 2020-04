¿Qué animales se contagian más de COVID-19?

Los gatos son altamente susceptibles al COVID-19 y parecen ser capaces de transmitir el virus a través de las gotas respiratorias a otros gatos, según el estudio del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, en China. Sin embargo, se comprobó que era poco probable que los perros, los pollos, los cerdos y los patos se contagiasen.

El equipo, dirigido por el virólogo Bu Zhigao, introdujo muestras del virus SARS-CoV-2 en las narices de cinco gatos domésticos. Seis días después, los investigadores encontraron huellas del virus en las vías respiratorias superiores de dos de los animales, que tuvieron que ser sometidos a eutanasia.

Los otros tres gatos infectados fueron puestos en jaulas junto a felinos no infectados. El equipo detectó el ARN viral en uno de los gatos expuestos, lo que sugiere que contrajo el virus a partir de las gotitas en la respiración de los gatos infectados. Los cuatro felinos también produjeron anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

No obstante, los científicos creen que todavía es pronto para que los dueños de los gatos se alarmen. Los resultados se basan en experimentos de laboratorio en los que un pequeño número de animales recibieron altas dosis de SARS-CoV-2, y no se corresponden con el posible contacto directo en la vida real entre las personas y sus mascotas, explica la viróloga Linda Saif, de la Universidad Estatal de Ohio en Wooster, citada por Nature.

Además, no se especifica la configuración exacta de las jaulas que se usaron en estos experimentos, razón por la cual no se puede saber con certeza de qué manera la enfermedad fue transmitida entre los gatos, ya que podría haber sido por medio de heces u orina. No hay evidencia directa de que estos animales infectados hayan secretado suficiente coronavirus como para transmitírselo a las personas.

Los hurones también son muy propensos a contagiarse de COVID-19, por lo que es una buena especie sobre la que probar medicamentos y vacunas contra el patógeno.

Los perros, sin embargo, eran menos susceptibles al virus. Después de infectar a cinco perros jóvenes con SARS-CoV-2, los científicos descubrieron que dos excretaron ARN viral en sus heces, pero ninguno contenía el virus infeccioso en el organismo. Investigaciones similares en cerdos, pollos y patos no identificaron ningún ARN viral.