Demostrada finalmente una de las teorías de la evolución de Darwin

En el tercer capítulo de su libro On the origin of species (El origen de las especies), el científico sugirió que los linajes de animales con más especies también cuentan con más variedades o subespecies, algo que influye en la evolución de la especie a largo plazo. La investigadora Laura van Holstein, de la Universidad de Cambridge, analizó cientos de datos de registros realizados por naturalistas a lo largo de varios siglos, incluso antes de la publicación en 1859 de la obra de Darwin, y llegó a la conclusión de que Darwin tenía razón.

"Mi investigación, en la que estudié la relación entre las especies y la variedad de subespecies, demuestra que las subespecies juegan un papel fundamental en la dinámica evolutiva y en la futura evolución de las especies", declaró la bióloga.

Van Holstein también demostró que el vínculo evolutivo entre las especies y subespecies en los mamíferos depende de su hábitat. Esto, a su vez, "afecta a la forma en que las subespecies llegado un punto se convierten en especies".

La investigadora advirtió que las actividades humanas —como la tala o la deforestación— son capaces de destruir el hábitat natural de los animales y, en consecuencia, afectar al proceso de evolución. "Las subespecies suelen ser ignoradas, pero juegan un papel clave en la futura dinámica evolutiva a largo plazo", señaló Van Holstein. La antropóloga espera que el hallazgo pueda ser utilizado para predecir la tasa de especiación de las especies tanto amenazadas como de las que no están en peligro de extinción.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista especializada Proceedings of the Royal Society B.