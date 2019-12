''Es preciosa, pero probablemente mortífera'': una inusual medusa tiene en jaque a Australia

La medusa, de forma muy característica y de un vivo color rosado, ha aparecido en las playas del este del país y no ha dejado indiferente a nadie en la red. Los científicos creen que puede tratarse de un ejemplar de medusa coronada, todo un manjar para las culturas china y japonesa.

Una especie insólita de medusa ha sido hallada en una playa de la ciudad de Byron Bay, en el estado de Nueva Gales del Sur (Australia). Esta criatura única, de un intenso color morado y con una estructura rugosa sobre la sección de los tentáculos, se ha convertido en objeto tanto de admiración como de terror para muchos usuarios de internet tras las imágenes que la Junta Comunitaria de Byron Bay ha publicado en Facebook:

''Es preciosa, pero probablemente mortífera'', comentaba un usuario.

''¡Vaya, me encanta!'', se puede leer en otro comentario.

''Parece que alguien ha tirado su alijo de drogas al mar… este es el resultado'', lamentaba otro, achacando la aparición de la medusa al exceso de fiestas que se celebran en Byron Bay.

Julian Uribe-Palomino, investigador de plancton de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) ha indicado a Daily Mail Australia que probablemente se trate de unao Cephea cephea, si bien destacó que no se pueden sacar conclusiones claras sin realizar una investigación completa.

Estas medusas, según recoge el Atlas of Living Australia (Atlas de la Australia Viva), proliferan en los océanos Índico y Pacífico, así como en el mar Rojo o en el Atlántico Este y en el Atlántico a la altura de África Occidental. Tal y como apuntaba el científico, ''los animales que viven en alta mar no se suelen observar muy a menudo en las costas, a no ser que sean arrastrados hasta las playas por fuertes vientos o por las corrientes oceánicas''.

Uribe-Palomino ha animado a la población aen caso de encontrar ejemplares de esta especie, ya que esto ''puede ser de gran ayuda para saber más sobre su distribución y su frecuencia de observación y estacionalidad'', detallaba el investigador.

Stephen Keable, experto en invertebrados marinos del Instituto de Investigación del Museo Australiano, ha coincidido en que probablemente se trate de una medusa coronada, y ha añadido que esta especie está empezando a ser avistada cada vez más al sur en la costa australiana en los últimos cinco años.