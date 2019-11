EEUU acusa a China de robar cabezas pensantes: ¿una guerra intelectual?

El Congreso estadounidense planea adoptar medidas para evitar que los frutos de las investigaciones financiadas por las arcas estatales caigan en manos equivocadas, es decir, en manos chinas. Según el informe Threats to the US Research Enterprise: China's Talent Recruitment Plans, elaborado por el Comité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, las agencias federales de investigación han fallado en detener a China en el robo de propiedad intelectual y reclutamiento de científicos formados en Estados Unidos.

Las agencias federales de investigación estadounidenses ya han tomado medidas (principalmente en lo que refiere al otorgamiento de becas de estudio y financiamiento de investigaciones), pero el Congreso prevé estipular un proceso común para repartir más de 150.000 millones de dólares destinadas a subvenciones de investigación científica, que incluyen innovaciones que contribuyen a la seguridad nacional estadounidense.

Desde la década de 1990 Estados Unidos ha estado acusando a China de robo de propiedad intelectual pero, según el periódico hongkonés South China Morning Post, ante los rápidos avances del gigante asiático en 5G, inteligencia artificial, robótica, genética y flujos de datos, ahora la administración de Donald Trump está en vilo.

Las acusaciones de EEUU forman parte del "último intento" de cortar lazos entre la comunidad científica y China, y de "dividir la investigación y los intercambios científicos" entre ambos países, escribió en el China Daily Huang Yongfu, investigador principal en el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.

¿Qué dice el informe de EEUU?

El informe del Senado señala que los fondos estadounidenses (proporcionados por instituciones como la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energía), "fluyen a los investigadores bajo contrato con Pekín". El Comité Permanente asegura que de esa forma Estados Unidos ha estado contribuyendo "al ascenso global de China y a su dominio tecnológico y militar en los últimos 20 años".

"Durante ese tiempo, China abiertamente reclutó a investigadores, científicos y expertos en el campo público y privado de los Estados Unidos para proporcionar a China conocimientos y capital intelectual a cambio de ganancia monetaria y otros beneficios", advierten en el informe.

"Estados Unidos alienta a los mejores y más brillantes investigadores y académicos extranjeros a participar en el avance de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, algunos países tratan de aprovechar esa apertura para hacer avanzar sus propios intereses", se lee en el informe. "China utiliza injustamente la investigación y la experiencia estadounidense que obtiene para su propio beneficio económico y militar", agregan.

Además, indican que las agencias del Gobierno federal "hicieron poco" para evitar que esto ocurriera, ni siquiera el FBI desarrolló una respuesta para "mitigar la amenaza".

El Senado dijo que las instituciones de investigación han sido laxas en el escrutinio para otorgar beneficios a los científicos extranjeros, verificar la información en las solicitudes y asegurar la integridad del proceso.

"Estos fracasos continúan socavando la integridad de la investigación americana y ponen en peligro nuestra seguridad nacional", dice el informe.

El investigador Yongfu sostiene que "las afirmaciones y acusaciones hostiles contra China, inflamadas por la creciente ansiedad [de Trump], ponen de relieve el parroquialismo y el egoísmo del Gobierno de Estados Unidos a la hora de apoyar la investigación científica mundial (...). De hecho, es la apertura intelectual y la inversión lo que ha convertido a China en la creciente vanguardia tecnológica del mundo".

¿Qué denuncia EEUU?

El Senado asegura que beneficiarios de las subvenciones chinas han descargado archivos electrónicos de investigación antes de regresar a China; que han presentado información falsa al solicitar la subvención al no revelar, por ejemplo, que han recibido dinero del Gobierno chino.

El Comité Permanente acusa a China de robar propiedad intelectual e intelectuales a través de sus más de 200 planes de reclutamiento de talentos, principalmente del 'Plan de los Mil Talentos' (TTP por sus siglas en inglés), lanzado en 2008.

Múltiples beneficiarios del TTP fueron criticados por haber llevado información confidencial a China, incluso algunos han sido procesados por robo de propiedad intelectual. Sin embargo, hay quienes sostienen que fueron juzgados sin pruebas fundadas, como Huang Yongfu, investigador principal en el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.

¿En qué consiste el plan de China?

Desde finales de la década de 1990 el Gobierno chino ha elaborado programas con incentivos para que profesionales extranjeros desarrollen su carrera en China. Generalmente los programas consisten en grandes subvenciones para investigación en biología, química, física e ingeniería.

El TPP busca llevar académicos e investigadores prestigiosos a trabajar a China; ofrece un importante apoyo financiero a científicos y expertos extranjeros para que realicen sus investigaciones en tecnología y ciencias.

El TTP reclutó desde sus comienzos a unas 8.000 personas, pero recientemente las autoridades chinas ordenaron la eliminación de la información relativa al programa, incluido el sitio web en chino del TTP, y lo sustituyeron por el "Plan de contratación de expertos extranjeros de alto nivel".

Se trata de un nuevo programa lanzado en enero de 2019 por el ministerio de Ciencia y Tecnología chino, con el "objetivo de introducir en China un grupo de expertos extranjeros de alto nivel en campos prioritarios clave, para contribuir así al desarrollo de la innovación científica y tecnológica del país", se lee en su página web.