Camino hacia la longevidad: ¿cuánto hay que correr para alargar la vida?

Correr puede mejorar significativamente la salud y reducir el riesgo de muerte en un momento dado. Además es gratis, no requiere equipo y el paisaje puede ser impresionante, así que no es de extrañar que correr sea uno de los deportes más populares del mundo.

Las investigaciones anteriores han encontrado que correr reduce el riesgo de obesidad, presión arterial y colesterol alto, discapacidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cáncer. También mejora la resistencia aeróbica, la función cardíaca, el equilibrio y el metabolismo.

El nuevo estudio realizado por un equipo internacional de investigadores resumió los resultados de 14 estudios individuales sobre la asociación entre correr o trotar y el riesgo de muerte por diferentes causas, incluso la enfermedad cardíaca y el cáncer.

La muestra conjunta incluyó a más de 230.000 participantes, de los cuales el 10% eran corredores.

Cuando se combinaron los datos de los estudios, se encontró que los corredores tenían un riesgo un 27% menor de morir durante el periodo de estudio por cualquier causa en comparación con los no corredores.

Específicamente, correr se asoció con un riesgo del 30% menor de muerte por enfermedad cardiaca y 23% menor de muerte por cáncer.

El estudio se publicó en el British Journal of Sports Medicine.

¿Más significa mejor?

Los investigadores revelaron que para reducir el riesgo de muerte es suficiente correr solo una vez a la semana, o durante 50 minutos a la semana.

El aumento de la frecuencia del ejercicio no influye a los beneficios obtenidos, según los científicos.

No obstante, la carrera intensiva, por ejemplo, todos los días o cuatro horas a la semana, es también beneficiosa para la salud, agregaron.

Las ventajas tampoco dependen de la velocidad. Los beneficios son similares para correr a cualquier velocidad entre 8 y 13 km/h, afirmaron.

Los riesgos de correr

Correr puede causar lesiones por uso excesivo, señalaron los investigadores, explicando que se producen como consecuencia de esfuerzos mecánicos repetidos en el tejido sin tiempo suficiente para la recuperación.

Se puede minimizar el riesgo evitando superficies desiguales o duras, usando calzado apropiado y tratando de no aumentar repentinamente el ritmo o la duración de la carrera, indicaron.

Asimismo, los científicos subrayaron que el beneficio general de correr supera con creces los riesgos asociados. Aconsejaron una duración del ejercicio más corta y un ritmo de carrera más lento que reducirán aún más los riesgos.

Consejos para principiantes

Comience lentamente y aumente gradualmente el ritmo, la duración y la frecuencia semanal. Fije su objetivo en 50 minutos a la semana o más, y corra a una velocidad cómoda.

Según los investigadores, los beneficios serán similares, independientemente de si lo hace de una sola vez o en múltiples sesiones repartidas a lo largo de la semana.

Si no te gusta correr solo, considera unirte a un grupo de corredores o a un evento organizado. Correr en grupo puede aumentar su motivación y proporcionarle una experiencia social divertida.

Puede ser difícil empezar a correr, pero no debería ser muy difícil. Si no te gusta correr, no lo fuerces. Hay más de 800 deportes interesantes para elegir. Los beneficios de muchos otros deportes son comparables a los que encontramos para correr.