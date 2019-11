Perros arqueólogos: los sorprendentes aliados de descubrimientos históricos

Como en muchas otras áreas, la tecnología ha mejorado de gran forma el trabajo de los arqueólogos. El uso de radares, sensores de alta generación e incluso imágenes de satélite han facilitado enormemente la detección de restos humanos y tumbas ancestrales.

Sin embargo, un equipo de arqueólogos en Croacia logró demostrar la utilidad de valerse de perros entrenados. Vedrana Glavas, profesora de arqueología de la Universidad de Zadar y jefa del equipo que busca tumbas prehistóricas en la antigua fortaleza de Drvišica, en la ladera de las montañas de Velebit, convocó a Andrea Pintar, una entrenadora de perros utilizados para resolver investigaciones criminales, con el objetivo de encontrar más enterramientos en la zona.

Pintar llegó a antigua fortaleza con un equipo de perros ovejeros belgas y alemanes. Los animales comenzaron a buscar en la zona y lograron detectar dos sitios de enterramientos que ya eran conocidos por los investigadores pero cuya ubicación no había sido comunicada a los entrenadores, recoge el periódico 'The Guardian'.

Según explicó Glavas, los investigadores utilizaron al menos dos perros para confirmar los hallazgos. Cuando un perro señalaba una tumba, otro perro era enviado al lugar sin conocer la indicación del primer animal. Si indicaba el mismo lugar, se corroboraba que no se trataba de un falso positivo.

​La experiencia, que en total utilizó cuatro perros, fue positiva: en total se encontraron cinco nuevas tumbas prehistóricas en la zona, gracias a los animales entrenados.

El trabajo de los perros, incluso, tuvo una precisión admirable, ya que las tumbas consistían en pequeños círculos de piedra de no más de cinco metros de diámetro, únicamente con varios huesos de manos y pies de diferentes personas.

La investigación conjunta de Glavas y Pintar, publicada en la revista científica 'Journal of Archaeological Method and Theory', demostró que los perros de detección de restos humanos "son una valiosa herramienta para encontrar enterramientos, al igual que otros métodos de búsqueda arqueológica no destructivos".