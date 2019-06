Científicos hallan "el eslabón perdido" para poder cosechar nuevos dientes humanos

Según el artículo publicado en el International Journal of Applied and Fundamental Research, los científicos que trabajaban en el proyecto del Departamento de Medicina Fundamental de la Escuela de Biomedicina de la Universidad Federal del Lejano Este de Rusia (DVFU), descubrieron que las tan añoradas células se encuentran no en el lugar donde se forman los dientes del embrión, sino donde la cavidad oral pasa al tubo digestivo en desarrollo.

"Los científicos de la DVFU investigaron la etapa inicial del desarrollo de la cavidad oral embrionaria durante el período de llenado del diente utilizando tejidos humanos prenatales. Pudieron identificar varios tipos de células que participan en la formación de uno de los rudimentos dentales: el órgano del esmalte. Entre ellos, se identificaron las células cromófobas que también responden por el desarrollo de los dientes humanos en las primeras semanas de formación del embrión. Los datos obtenidos pueden ser una base fundamental para el desarrollo de terapias de bioingeniería en odontología y gastroenterología", apunta el comunicado.

Iván Reva, investigador principal del Laboratorio de Neurobiología Celular y Molecular de la Escuela de Biomedicina de la DVFU, aclaró que el principal problema al que se enfrentaban tales investigaciones hasta ahora, es que los intentos de usar las llamadas células madre para el crecimiento de dientes no tuvieron éxito: las muestras de dientes cosechados no contenían esmalte.

Con este nuevo descubrimiento, se podrán cosechar implantes completamente idénticos a los dientes humanos, que serán mejores que los de titanio. Esto significa que el nuevo enfoque de bioingeniería abre paso a los órganos para trasplante en gastroenterología.

"Al desarrollar tecnologías de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, las células identificadas por nosotros pueden convertirse en el eslabón perdido, tan necesario para alcanzar un nuevo nivel de tratamiento dental", concluyó.