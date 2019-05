Recortes en ciencia del Gobierno de Macri empujan a científica a acudir a un concurso en TV (vídeo)

En consonancia con las restricciones presupuestales resueltas por el Gobierno de Mauricio Macri, el último llamado del Conicet para el ingreso a la carrera de ‘investigador científico' abrió un cupo máximo para 450, dejando a más de 2.100 personas fuera. A juzgar por la acción del Gobierno, no hay dinero para puestos ni para estudios.

El Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013, preveía un crecimiento anual del 10% de los ingresos a la carrera científica, con el objetivo de que Argentina se acercara a los estándares internacionales de investigadores por habitante.

Pero en 2019 sólo entró el 17%, cuando deberían haberlo hecho el 65%. Gran parte de los científicos excluidos ya venían desarrollando proyectos como becarios doctorales o postdoctorales en períodos de cinco y dos años respectivamente.

El grupo de trabajo que dirige la bióloga molecular Marina Simian también fue afectado por las políticas de la actual administración; no tiene el dinero suficiente para llevar adelante sus investigaciones que buscan dar con una cura del cáncer.

​Ante la situación, el equipo tuvo la idea de postular a una de sus integrantes a '¿Quién quiere ser millonario?', un concurso televisivo de preguntas y respuestas que premia con dinero a quienes contesten correctamente. Por su "carácter", Simian fue la elegida.

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", contó ante las cámaras.

El martes 8 de mayo participó y ganó medio millón de pesos argentinos, unos 11.000 dólares. Simian contó que utilizarían ese dinero para comprar reactivos y así poder seguir investigando.

Al ganar los primeros 180.000 pesos la científica corrió hasta la tribuna para saludar a sus compañeros del equipo, que habían ido a apoyarla.

Antes de contestar la pregunta por el medio millón de pesos, comentó, conmovida: "Me emociono porque está difícil y uno le pone mucho. Es mucho esfuerzo el que hacemos".

La pregunta fue: "¿Qué famoso certamen de belleza tuvo como primera ganadora a Miss Suecia, en 1951?". Como no sabía la respuesta, utilizó el "comodín del público" y tres personas elegidas por ella se arriesgaron por la opción "Miss Mundo". Simion les hizo caso y se llevó el medio millón.

La historia conmovió a miles de espectadores e internautas, que demostraron su apoyo en las redes sociales.