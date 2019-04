Los pingüinos 'emperador' ya no quieren reproducirse en la Antártida y deberíamos preocuparnos

El cambio climático está provocando que los pingüinos 'emperador' ya no quieran reproducirse en una de sus colonias más importantes de la Antártida, según advierten expertos en una investigación. El fenómeno redujo dramáticamente la cantidad de pingüinos en la bahía de Halley y enciende una alarma de cara al futuro.

'Emperadores en hielo fino: tres años de reproducción fallida en la Bahía de Halley', es el nombre de la investigación publicada esta semana en la revista científica 'Antarctic Science' en la que dos científicos británicos comprobaron los problemas para reproducirse que enfrenta la segunda colonia de pingüinos 'emperador' en el continente blanco.

Anualmente, entre 14.300 y 23.000 pingüinos 'emperador' se concentran en la Bahía de Halley para iniciar su proceso de reproducción. En 2015, los investigadores británicos Peter T. Fretwell y Phillip Trathan iniciaron un relevamiento que permitió identificar un cambio en su comportamiento reproductivo.

En efecto, los pingüinos no pudieron reproducirse durante los años 2016, 2017 y 2018. Durante 2016 y 2017, los animales lo intentaron pero no lo lograron debido a la "poca extensión de hielo" y su "rompimiento temprano", que no permitía las condiciones necesarias para la supervivencia de las crías.

La colonia volvió a formarse en 2018 pero solo con el 2% del número habitual de pingüinos. Nuevamente, la fragilidad del hielo impidió la reproducción y la alimentación de los recién nacidos.

En su estudio, los investigadores vinculan lo sucedido con la corriente de 'El Niño' y su efecto en el calentamiento de las aguas. Por eso, aseguran que "en un mundo calentándose, será crucial entender mejor la interacción entre los vientos y las plataforma de hielo, así como apreciar cómo esos factores impactan en la ubicación de las colonias de pingüinos emperadores".

Los investigadores advierten la necesidad de conocer mejor cómo los pingüinos reaccionan ante "la pérdida catastrófica de hielo" para poder predecir su comportamiento en las próximas décadas.

De hecho, el mismo estudio pudo identificar que, al tiempo que la colonia de la Bahía de Halley se reducía, aumentaba el número de pingüinos 'emperador' en el glaciar Dawson-Lambton, a unos 55 kilómetros al sur.

El relevamiento detectó que la cantidad de pingüinos en esa zona pasó de 5.315 en 2016 a 14.612 en 2018. El estudio considera que ese incremento "solo puede haber ocurrido a raíz de la inmigración desde Halley".

De todos modos, el incremento en Dawson-Lambton aún no compensa la cantidad de ejemplares que dejaron de reproducirse en Halley, de acuerdo a los datos recabados por los investigadores.