Físicos rusos disipan las esperanzas puestas en un material para equipos electrónicos del futuro

Sin embargo, las pruebas no confirmaron las teorías de los científicos extranjeros que pronosticaron que este material tiene las propiedades necesarias. Las conclusiones hechas por los expertos rusos están publicadas en la revista científica internacional Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Se trata de la aleación Mn2FeAl (manganeso-hierro-aluminio). Se considera que tales materiales podrían emplearse con eficacia en la espintrónica —una tecnología que podría sustituir a los dispositivos electrónicos fabricados a partir de silicio—.

La espintrónica estudia la interacción de los momentos magnéticos de electrones (espines) con campos electromagnéticos y desarrolla en esta base los llamados equipos y dispositivos espintrónicos en los que, a diferencia de la electrónica habitual, la energía no se transporta por la corriente eléctrica sino por la corriente de espines.

"La búsqueda de materiales con un tipo de conducción semimetálico es una tarea sumamente importante, porque se planea usarlos en los dispositivos espintrónicos. Para poder usarlos en válvulas de espín es necesario que el material tenga una polarización de espín al 100%, es decir, todos los momentos magnéticos de electrones deben estar dirigidos en un sentido. Esto permite aumentar la eficacia de los dispositivos de la espintrónica", comentó a Sputnik uno de los autores de la investigación, Dmitri Karpenkov.

Los físicos de la NUST MISIS decidieron comprobar las teorías de los autores extranjeros que pronosticaron un tipo necesario de conductividad para la aleación Mn2FeAl. Sintetizaron una muestra en el llamado estado monofásico y estudiaron sus propiedades magnéticas y de transporte.

"Se puso de relieve que las muestras son materiales magnéticos frustrados, es decir, que están desordenados", explica Dmitri Karpenkov. Según el experto, en cuanto a las capacidades de transporte, esta aleación es comparable con los llamados metales malos que se caracterizan por una resistencia eléctrica extremadamente alta en comparación con los metales habituales.

Los científicos planean continuar buscando materiales con polarización de espín al 100% tanto en teoría, como probando los materiales propuestos.

