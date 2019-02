¿Herbívoros o carnívoros? Descubren la dieta de los neandertales

Así lo descubrió un equipo internacional de investigadores cuyo estudio ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Allí, el grupo describe el análisis de muestras de proteínas descubiertas en los huesos de unos neandertales.

Nuestro concepto del hombre de Neandertal ha cambiado mucho recientemente. Inicialmente, se creía que esta especie era mucho menos inteligente que nosotros y en general se parecía más a los simios que a los humanos. Lo mismo se pensaba sobre su dieta: los grandes simios son vegetarianos, así que parecía lógico concluir que los neandertales también lo eran.

Pero la investigación a lo largo de los años ha mostrado que esta especie era mucho más sofisticada de lo que se pensaba inicialmente. Además, los neandertales no eran ni vegetarianos ni carroñeros, o sea, no comían carne de animales matados por otros.

Además: Te sorprenderá saber dónde está realmente 'la cuna de la humanidad'

Las pruebas llegaron en forma de proteína encontrada en el colágeno de huesos neandertales conservados en dos sitios de excavación en Francia, concretamente en Grotte du Renne y Les Cottés. Los arqueólogos se toparon con que las proporciones de nitrógeno 15 y 14 eran similares a las que se encuentran en los principales consumidores de carne modernos, como los lobos.

Esta prueba se suma a la creciente lista de hallazgos que sugieren que los neandertales eran en gran medida consumidores de carne fresca. También se hallaron algunas lanzas cerca de los restos de los neandertales junto a los huesos de animales sacrificados.

Hay pruebas que sugieren que los neandertales tenían el tórax más grueso que los humanos modernos, una característica que les habría permitido tener riñones e hígados más grandes, a menudo encontrados en animales con una dieta rica en proteínas.

Uno de los 'candidatos' más probables para ser la comida principal de los neandertales podrían ser los cervatos, bastante fáciles de atrapar.