Los cerebros de las mujeres, ¿más jóvenes que los de los hombres?

Un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington encontró que, en lo que se refiere al metabolismo, los cerebros de las mujeres parecen ser aproximadamente tres años más jóvenes que los de los hombres de la misma edad.

"Estamos empezando a entender cómo diversos factores relacionados con el sexo podrían afectar a la trayectoria del envejecimiento cerebral y cómo podrían influir en la vulnerabilidad del cerebro a las enfermedades neurodegenerativas. El metabolismo cerebral podría ayudarnos a comprender algunas de las diferencias que vemos entre los hombres y las mujeres a medida que envejecen", afirmó el autor principal del estudio, Manu Goyal.

El cerebro necesita azúcar para funcionar, pero la forma en que el cerebro utiliza dicho azúcar cambia a medida que las personas crecen y envejecen. Los bebés y los niños gastan parte de su combustible cerebral en un proceso llamado glucólisis aerobia, responsable de sostener el desarrollo y la maduración del cerebro. El resto del azúcar se utiliza para impulsar las tareas diarias de pensamientos y acciones. En adolescentes y adultos jóvenes, una parte considerable del azúcar en el cerebro también se utiliza en la glucólisis aerobia, pero la proporción disminuye de manera constante con la edad y se estabiliza en cantidades muy bajas cuando las personas alcanzan los 60 años.

Un grupo de científicos llevó a cabo una investigación con una muestra de 205 personas —121 mujeres y 84 hombres— con edades comprendidas entre los 20 y los 82 años para averiguar cómo consumen exactamente sus cerebros el azúcar.

Al comparar los datos obtenidos a través de exámenes tomográficos con la ayuda de un algoritmo especial, los científicos descubrieron que las edades promedio de los cerebros de las mujeres son de 3,8 años más jóvenes que sus edades cronológicas. En los hombres, los cerebros son un promedio de 2,4 años mayores que sus dueños.

"La relativa juventud de los cerebros de las mujeres es detectable incluso entre las participantes más jóvenes, de cerca de 20 años de edad", detalló Science Daily.

"No es que los cerebros de los hombres envejezcan más rápido, lo que pasa es que entran a la edad adulta unos tres años antes que las mujeres y eso persiste durante toda la vida. Lo que no sabemos es qué significa esto. Creo que podría significar que la razón por la que las mujeres no experimentan tanto deterioro cognitivo en años posteriores de la vida es porque sus cerebros son efectivamente más jóvenes. Estamos trabajando en un estudio para confirmarlo", afirmó Goyal.