Mexicano desarrollará estudios sobre retina con apoyos internacionales

Ledesma Gil, del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana- Centro Médico ABC Santa Fe, ganó en la categoría Formación académica, con su investigación sobre los factores asociados al desarrollo de la degeneración macular y enfermedad cardiovascular.

"El conocimiento que se va a generar nos va a servir a todos, no solo a México, la idea es divulgarlo y que sea de uso global esperamos que nuestros resultados sean buenos", indicó el doctor en entrevista para Notimex.

Con dicho premio en enero de este año se inició el desarrollo de la investigación de retina, bajo la tutela de los doctores R. Theodore Smith y K. Bailey Freund, ambos oftalmólogos y retinólogos reconocidos a nivel mundial.

Sobre la investigación, dijo que buscan "una relación entre la degeneración macular y problemas cardiovasculares, se han hecho publicaciones científicas de este tema, sin embargo no está claro y buscamos una relación entre estos dos".

El proyecto se llevará a cabo en el New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai y en Vitreous Retina Macula Consultants of New York, Estados Unidos.

"Vamos a revisar un grupo importante de pacientes, dividiéndolos en sujetos y controles. Todos se someterán a una revisión oftalmológica completa, además de estudios de laboratorio y gabinete para tratar de entender de mejor manera siexiste una relación entre estas dos patologías", explicó el mexicano.

Señaló que la degeneración macular no es una enfermedad, sino un proceso degenerativo de la retina, es un problema serio a nivel mundial y es la principal causa de la pérdida visual en personas de más de 50 años.

Para entender mejor, expuso, la retina "es un capa que tenemos dentro del ojo y es la encargada de transformar la luz en estímulos eléctricos, dichos estímulos son enviados al cerebro a través del nervio óptico para su interpretación".

Mientras que la macula la definió como "la parte central de la retina, que nos da la visión fina y de precisión" y la degeneración macular es cuando se empieza a acumular material de desechos, el cual es tóxico para la retina.

Indicó que la retina "se adelgaza y atrofia, llegando en ocasiones a presentar sangrados y a formar cicatrices… Se pierde la visión central afectando de manera importante el campo visual del paciente".

​El doctor Gerardo Ledesma espera que sus resultados ayuden a expandir el panorama de dicho problema ocular.

"Para mí el poder trabajar con los pacientes y tratar de ayudarles conservar su visión, es en verdad un honor y disfruto cada día lo que hago", afirmó el oftalmólogo.

Los proyectos que apoya el programa se dividen en dos categorías: Formación médica e investigación y la de Formación académica, en esta ultima el doctor Ledesma formó parte de los cuatro investigadores seleccionados a nivel mundial.

El Programa de Premios de Oftalmología Global (GOAP) fue diseñado en 2012 para apoyar la investigación innovadora en enfermedades retinianas a nivel mundial, y otorga subvenciones de hasta 50 mil dólares.

Desde entonces se han otorgado 70 subvenciones por un total de 3,5 millones de dólares, con el objetivo final de mejorar atención ocular y preservación de la visión para pacientes de todo el mundo.