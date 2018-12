La ciencia descifra un enigma de Stonehenge a través de otro objeto de la Edad de Piedra

Los únicos tambores Folkton datan del Neolítico y tienen unos 4.000 años de antigüedad. Fueron encontrados en la tumba de un niño en 1889.

Los artilugios, cubiertos de intrincadas tallas, han sido estudiados por generaciones de especialistas sin resultado aparente. Ahora los investigadores afirman que se utilizaron como una medida para planificar los círculos de piedra construidos hace unos 5.000 años y conocidos como Stonehenge.

Tras calcular la circunferencia de los cilindros, el profesor Mike Parker Pearson, del University College de Londres, y el profesor Andrew Chamberlain, de la Universidad de Manchester, descubrieron que ofrecían diferentes modos de medir un 'pie largo' —0,322 metros—. Esta distancia era una medida estándar de la Edad de Piedra.

En cuanto al cilindro más grande, al envolverlo siete veces, la cuerda mide 10 pies largos (3,22m). Al hacerlo ocho veces alrededor de la mediana o 10 veces alrededor de la más pequeña, sigue teniendo de 10 pies de largo.

De acuerdo con los profesores, nuestros ancestros podrían haber usado esta medida para crear los círculos concéntricos en Stonehenge.

Un arqueólogo encontró hace 130 años los tambores estampados en la tumba de un niño. Entonces se consideraba que se trataba de elementos meramente decorativos.

El profesor Chamberlain admite, sin embargo, que no todos los arqueólogos aceptarán su interpretación de los hallazgos, que se publicaron en el British Journal for the History of Mathematics.