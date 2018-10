Subastarán libros y objetos personales de Stephen Hawking

"Ofrecemos a los admiradores de su trabajo la oportunidad de adquirir un recuerdo de la extraordinaria vida de nuestro padre entre una pequeña selección de artículos evocadores y fascinantes", afirma su hija Lucy Hawking en un comunicado remitido a Sputnik por la casa de subastas.

'On the Shoulders of Giants' (Sobre los hombros de gigantes), título de la subasta, incluye desde la tesis doctoral del astrofísico a una cazadora y una silla de ruedas que utilizó antes de su muerte, el pasado 14 de marzo.

La colección se ofrecerá al mejor postor en el espectro digital entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre.

Los beneficios de la puja recibida por la silla de ruedas se destinarán a la Fundación Stephen Hawking y la Asociación de la Neurona Motora.

"Los lotes seleccionados marcan los extraordinarios logros científicos del profesor Hawking además de su personalidad única y su inspiradora biografía", apunta Thomas Venning, jefe del departamento de libros y manuscritos en Christies.

La familia Hawking confía en poder donar a la "nación" el grueso de los archivos del autor de Breve historia del Tiempo y otros ensayos a cambio de una exención fiscal en los derechos de herencia, según desvela la hija.

"Sentimos que es una parte enorme de su legado pero también de la historia científica de este país", afirma.

Entre los lotes ofrecidos está la tesis doctoral que Hawking presentó en la Universidad de Cambridge en 1965.

Comenzaba a sentir los primeros latigazos de la esclerosis lateral amiotrofia y su mujer Jane mecanografió el trabajo en 117 páginas, añadiendo a mano las famosas fórmulas.

Galeradas de publicaciones y ensayos del científico se ofrecerán en subasta electrónica junto a cartas y manuscritos que conservaba de Darwing, Newton y Enstein.

